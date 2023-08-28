Путин имеет иммунитет, мир не хочет его нарушать, — эксперт

По словам адвоката, Запад боится, что в будущем страны, которые не поддерживают Украину, могут создать собственный международный трибунал. Тогда правовая стабильность сойдет на нет.

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С начала полномасштабного вторжения Украина продвигает идею создания специального суда или трибунала по преступлениям РФ. По замыслу на скамье подсудимых должны оказаться не только российские военные командиры, но и президент РФ Владимир Путин, являющийся верховным главнокомандующим Вооруженных сил РФ и отдававший приказы. Однако такой сценарий вряд ли возможен, говорит в комментарии Фокусу адвокат, управляющий партнер в АО "Амбрела" Андрей Яковлев.

Он объясняет: причина в том, что Владимир Путин, как и любой глава другого государства, имеет иммунитет от судебного преследования на время пребывания в должности.

"Агрессия — это преступление, за которое судят лиц, осуществляющих контроль за политическими или военными действиями государства или руководящих ими во время планирования, подготовки, инициирования или совершения акта агрессии. Речь идет в первую очередь о высшем руководстве страны, совершившей акт агрессии, — говорит Андрей Яковлев, — Но они имеют так называемый персональный иммунитет от судебного преследования. Персональный иммунитет прекращается после завершения срока пребывания в должности".

И это такая концепция права. Никто ее не хочет нарушать. Потому что сегодня на скамье подсудимых может оказаться действующий президент РФ за агрессию в Украине, а завтра там может быть президент западного государства.

"Мы же можем допустить, что какие-то страны, которые не поддерживают Украину, при поддержке РФ могут когда-то создать свой международный трибунал. Поэтому больше всего, что хотят государства — это сохранить существующую правовую стабильность и определенность", — добавляет адвокат.

Напомним, в Госдепе США сомневаются, что кто-то арестует Путина, пока он президент РФ.

Ранее сообщалось, что представитель Госдепа США Бет ван Скаак, сомневается, может ли Генассамблея ООН создать суд, поскольку ранее подобного не происходило.

Больше читайте в материале Фокуса: "Трибунал для Путина. Почему приговор президенту РФ сделает невозможными переговоры о мире с ним".