Путін має імунітет, світ не хоче його порушувати, — експерт

За словами адвоката, Захід боїться, що в майбутньому країни, які не підтримують Україну, можуть створити власний міжнародний трибунал. Тоді правова стабільність зійде нанівець.

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Від початку повномасштабного вторгнення Україна просуває ідею створення спеціального суду або трибуналу щодо злочинів РФ. За задумом на лаві підсудних мають опинитися не тільки російські військові командири, а й президент РФ Володимир Путін, який є верховним головнокомандувачем Збройних сил РФ і віддавав накази. Однак такий сценарій навряд чи можливий, каже в коментарі Фокусу адвокат, керуючий партнер в АТ "Амбрела" Андрій Яковлєв.

Він пояснює: причина в тому, що Володимир Путін, як і будь-який глава іншої держави, має імунітет від судового переслідування на час перебування на посаді.

"Агресія — це злочин, за який судять осіб, які здійснюють контроль за політичними або військовими діями держави або керують ними під час планування, підготовки, ініціювання або вчинення акту агресії. Йдеться насамперед про вище керівництво країни, яка вчинила акт агресії, — каже Андрій Яковлєв, — Але вони мають так званий персональний імунітет від судового переслідування. Персональний імунітет припиняється після завершення терміну перебування на посаді".

І це така концепція права. Ніхто її не хоче порушувати. Тому що сьогодні на лаві підсудних може опинитися чинний президент РФ за агресію в Україні, а завтра там може бути президент західної держави.

"Ми ж можемо допустити, що якісь країни, які не підтримують Україну, за підтримки РФ можуть колись створити свій міжнародний трибунал. Тому найбільше, що хочуть держави — це зберегти існуючу правову стабільність і визначеність", — додає адвокат.

Нагадаємо, у Держдепі США сумніваються, що хтось заарештує Путіна, поки він президент РФ.

Раніше повідомлялося, що представниця Держдепу США Бет ван Скаак сумнівається, чи може Генасамблея ООН створити суд, оскільки раніше подібного не відбувалося.

Більше читайте в матеріалі Фокуса: "Трибунал для Путіна. Чому вирок президенту РФ унеможливить переговори про мир із ним".