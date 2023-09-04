"Особая ситуация": в правительстве ФРГ прокомментировали возможность выборов в Украине во время войны

По словам спикера федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, в ФРГ считают важным проведение выборов в Украине, но не самым главным вопросом.

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Представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что немецкая сторона выражает поддержку проведению выборов в Украине как проявлению демократических ценностей, но надо принимать во внимание особую ситуацию, которая сейчас есть и будет продолжаться в течение обозримого будущего в Украине, передает Укринформ.

"Нет такой позиции, которую я мог бы представить сейчас относительно того, что мы хотели бы надавить на Украину. Украина уже более 18 месяцев находится в войне как следствие российского агрессивного нападения, она вынуждена защищаться, защищать свою территориальную целостность и суверенитет. Это сейчас — самый главный вопрос", — подчеркнул Гебештрайт.

Выборы народных депутатов и президента в Украине

В 2023 году по закону должны были бы состояться выборы народных депутатов Украины, а в 2024 — выборы Президента Украины.

Очередные выборы народных депутатов Верховной Рады Украины должны состояться в последнее воскресенье октября пятого года полномочий, то есть 29 октября 2023 года. Очередные выборы Президента Украины по закону должны состояться в 2024 году. Первый тур — 31 марта, второй (в случае назначения) — 21 апреля.

На призывы провести выборы 1 сентября отреагировали в Офисе Президента Украины и назвали условия для их проведения. Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Киев готов к выборам в рамках демократической процедуры, однако есть вопросы, связанные с безопасностью, реализацией избирательных прав граждан и агитационными программами.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года, если они будут проведены. Зеленский отметил, что конституция Украины не предусматривает проведение выборов в условиях военного положения, готов противостоять любому, кто захочет изменить законодательство, чтобы провести выборы во время войны.

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм 24 августа на пресс-конференции в Киеве заявил, что в 2024 году в Украине должны состояться выборы. По словам сенатора, выборы должны состояться даже несмотря на российское вторжение в Украину.