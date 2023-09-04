"Особлива ситуація": в уряді ФРН прокоментували можливість виборів в Україні під час війни

За словами речника федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, у ФРН вважають важливим проведення виборів в Україні, але не найголовнішим питанням.

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Речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що німецька сторона висловлює підтримку проведенню виборів в Україні як прояву демократичних цінностей, але треба брати до уваги особливу ситуацію, яка наразі є і буде тривати протягом осяжного майбутнього в Україні, передає Укрінформ.

"Немає такої позиції, яку я міг би представити зараз щодо того, що ми хотіли би натиснути на Україну. Україна вже понад 18 місяців перебуває у війні як наслідок російського агресивного нападу, вона змушена захищатися, захищати свою територіальну цілісність і суверенітет. Це наразі – найголовніше питання", — наголосив Гебештрайт.

Вибори народних депутатів і президента в Україні

У 2023 році за законом мали би відбутися вибори народних депутатів України, а у 2024 — вибори Президента України.

Чергові вибори народних депутатів Верховної Ради України повинні відбутися в останню неділю жовтня пʼятого року повноважень, тобто 29 жовтня 2023 року. Чергові вибори Президента України за законом мають відбутися у 2024 році. Перший тур — 31 березня, другий (у випадку призначення) — 21 квітня.

На заклики провести вибори 1 вересня відреагували в Офісі Президента України і назвали умови для їх проведення. Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що Київ готовий до виборів у межах демократичної процедури, проте є питання, пов'язані з безпекою, реалізацією виборчих прав громадян та агітаційними програмами.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що братиме участь у президентських виборах 2024 року, якщо їх буде проведено. Зеленський зазначив, що конституція України не передбачає проведення виборів в умовах воєнного стану, готовий протистояти будь-кому, хто захоче змінити законодавство, щоб провести вибори під час війни.

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем 24 серпня на пресконференції в Києві заявив, що у 2024 році в Україні мають відбутися вибори. За словами сенатора, вибори мають відбутися навіть попри російське вторгнення в Україну.