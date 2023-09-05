"Будут искать трансформатор": СБУ пришла с обысками к и.о. мэра Чернигова

По словам Александра Ломако, решение на проведение следственный действий выдал Шевченковский районный суд Киева. Чиновник предположил, что обыски связаны с трансформатором, который закупал горсовет.

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Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в доме у исполняющего обязанности городского головы Чернигова Александра Ломако. Об этом сообщил Александра Ломако в Telegram.

Пост Александра Ломако

По информации, предоставленной Александром Ломако, правоохранительные органы проводят обыск в его квартире, что вынудило его отменить рабочие процессы.

"У меня дома обыски. Сейчас. Пока собирал детей в школу, ко мне пришла группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру", — написал он.

По словам Ломако, обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, который "немножко далеко от Чернигова".

"Но чиновникам из центра, которым наш город как кость в горле − там легче "порешать", − предположил Ломако.

Он также добавил, что в 8 утра должно было быть совещание по вопросам жизнедеятельности города, но его не будет, потому что "центр начинает политический шоу-сезон".

В настоящее время СБУ никак не комментировала инцидент.

Отметим, что Александр Ломако – секретарь Черниговского городского совета VIII созыва, лидер партии "УДАР" в Черниговской области, который с 1 февраля 2023 года исполняет обязанности Черниговского городского головы. Его назначили на пост временного исполняющего полномочия городского главы после запрета мэру Чернигова Владиславу Атрошенко занимать должность сроком один год.

Напомним, что в Украине правоохранители обнаружили масштабные коррупционные схемы уклонения от призыва. Из-за этого обыски одновременно проводят почти во всех ТЦК страны, военно-врачебных комиссиях и медико-социальных экспертных комиссий.

А также Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Государственным бюро расследований (ГБР) проводили обыски у одного из народных депутатов Украины, чтобы проверить обстоятельства и законность его выезда за границу в период военного положения.