"Шукатимуть трансформатор": СБУ прийшла з обшуками до в.о. мера Чернігова

За словами Олександра Ломака, рішення на проведення слідчих дій видав Шевченківський районний суд Києва. Чиновник припустив, що обшуки пов'язані з трансформатором, який закуповувала міськрада.

Related video

Співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в будинку у виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломака. Про це повідомив Олександра Ломако в Telegram.

Пост Олександра Ломако

За інформацією, наданою Олександром Ломаком, правоохоронні органи проводять обшук у його квартирі, що змусило його скасувати робочі процеси.

"У мене вдома обшуки. Зараз. Поки збирав дітей до школи, до мене прийшла група представників СБУ. Обшукуватимуть квартиру", — написав він.

За словами Ломака, обшуки відбуваються на підставі рішення Шевченківського суду Києва, який "трошки далеко від Чернігова".

"Але чиновникам із центру, яким наше місто як кістка в горлі — там легше "порішати", — припустив Ломако.

Він також додав, що о 8 ранку мала бути нарада з питань життєдіяльності міста, але її не буде, бо "центр починає політичний шоу-сезон".

Наразі СБУ ніяк не коментувала інцидент.

Зазначимо, що Олександр Ломако — секретар Чернігівської міської ради VIII скликання, лідер партії "УДАР" у Чернігівській області, який з 1 лютого 2023 року виконує обов'язки Чернігівського міського голови. Його призначили на посаду тимчасового виконувача повноважень міського голови після заборони міському голові Чернігова Владиславу Атрошенку обіймати посаду строком на один рік.

Нагадаємо, що в Україні правоохоронці виявили масштабні корупційні схеми ухилення від призову. Через це обшуки одночасно проводять майже у всіх ТЦК країни, військово-лікарських комісіях та медико-соціальних експертних комісіях.

А також Служба безпеки України (СБУ) спільно з Державним бюро розслідувань (ДБР) проводили обшуки в одного з народних депутатів України, щоб перевірити обставини і законність його виїзду за кордон у період воєнного стану.