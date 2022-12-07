Вивіз Tesla за кордон: мера Чернігова на рік усунули від роботи та оштрафували, — НАЗК

Владислава Атрошенка визнали винним у діях, скоєних в умовах конфлікту інтересів. Штраф за адміністративне правопорушення становить 6,8 тисячі гривень.

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У середу, 7 грудня, Яворівський районний суд Львова на рік заборонив меру Чернігова Владиславу Атрошенку обіймати посаду міського голови. Чиновника визнали винним у діях, скоєних в умовах конфлікту інтересів, та оштрафував на 6,8 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба Національного агентства із запобігання корупції.

Провину Атрошенка обвинувачують у ст. 172-7 кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідно до статті, порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів може спричинити штраф у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів.

У чому звинувачують мера Чернігова?

У вересні Національне агентство із запобігання корупції склало протокол про конфлікт інтересів та корупцію щодо мера Чернігова Владислава Атрошенка. У НАЗК дійшли висновку, що на початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну мер користувався службовим автомобілем на користь своєї родини. Він витратив 200 літрів бензину, а ці витрати було відшкодовано з бюджету міста.

Ще одна претензія НАЗК полягає в тому, що 2 липня водій Атрошенко виїхав за кордон через пропускний пункт "Шегині" на автомобілі Tesla Model X, що належить дружині мера. Водночас самому Антрошенку виїзд заборонили.

Імовірно, мер планував відвідати міжнародну конференцію з відновлення України у Швейцарії. Була й друга спроба перетнути кордон. 19 червня Атрошенко мав намір потрапити до польського Жешува, де було заплановано укладання договорів про партнерство між містами.

Своє переслідування мер називає політичним замовленням, пов'язаним з конфліктом з одним з представників ОП.

Водночас петиція, яка вимагає припинити політичний тиск на чернігівського мера, за два місяці зібрала понад 25 тис. голосів. Тепер президенту Володимиру Зеленському доведеться її розглянути.

Нагадаємо, що мера Чернігова Атрошенко затримали на кордоні з Польщею. Чиновник розповів, що причини відмови йому не назвали. Тепер Атрошенко має намір оскаржити рішення прикордонників у суді. За його словами, заборона на виїзд за кордон не дозволила йому підписати двосторонню угоду про співпрацю.

Раніше Фокус повідомляв, що у Чернігові затримали військовослужбовця тероборони, якого підозрюють у поширенні інформації про дислокацію ЗСУ. Слідство вважає, що чоловік мав намір передати дані про позиції ЗСУ білоруським спецслужбам, оскільки планував незаконне переправлення через держкордон України.