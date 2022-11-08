Подозревают в распространении данных о дислокации ВСУ: в Чернигове задержали бойца ТРО

По версии следствия, мужчина хотел выдать информацию о размещении украинской армии белорусским спецслужбам, потому что намеревался организовать незаконную переправку через государственную границу Украины.

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Сотрудники Черниговской областной прокуратуры сообщили о подозрении и задержали 63-летнего мужчину, который являлся бойцом территориальной обороны. Его подозревают в распространении информации о размещении Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали в Черниговской областной прокуратуре.

По версии следствия, мужчина намеревался организовать и содействовать незаконной переправке через государственную границу Украины.

"Житель города Чернигов, являясь военнослужащим Сил территориальной обороны, в начале августа 2022 года сообщил постороннему лицу, планировавшему пересечь границу, место дислокации подразделений ВСУ", — сказано в сообщении.

Он рассказал, что для беспрепятственного пересечения украинско-белорусской границы необходимо предоставить сотрудникам специальных служб Беларуси информацию о расположении украинской армии.

Мужчину подозревают по ч.2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины — распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, или других вооруженных формирований Украины. Ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, 2 ноября в СБУ рассказали, что шпионка ФСБ пыталась попасть в Службу безопасности и стать двойным агентом. Завербованную россиянами женщину обманным путем "выманили" на подконтрольную Украине территорию и задержали.

Ранее, 21 октября СБУ задержала в Николаеве топ-чиновника по обвинениям в работе на ВС РФ. По данным следствия, он передавал ВС РФ личные данные военных и составлял списки бойцов, погибших на передовой.