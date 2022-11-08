Підозрюють у розповсюдженні даних про дислокацію ЗСУ: у Чернігові затримали бійця ТрО

За версією слідства, чоловік хотів видати інформацію про розміщення української армії білоруським спецслужбам, бо мав намір організувати незаконне переправлення через державний кордон України.

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Співробітники Чернігівської обласної прокуратури повідомили про підозру та затримали 63-річного чоловіка, який був бійцем територіальної оборони. Його підозрюють у поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України. Про це розповіли у Чернігівській обласній прокуратурі.

За версією слідства, чоловік мав намір організувати та сприяти незаконному переправленню через державний кордон України.

"Житель міста Чернігів, будучи військовослужбовцем Сил територіальної оборони, на початку серпня 2022 року повідомив сторонній особі, яка планувала перетнути кордон, місце дислокації підрозділів ЗСУ", — сказано в повідомленні.

Він розповів, що для безперешкодного перетину українсько-білоруського кордону необхідно надати співробітникам спеціальних служб Білорусі інформацію про розташування української армії.

Чоловіка підозрюють за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України — розповсюдження інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ або інших збройних формувань України. Йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, 2 листопада в СБУ розповіли, що шпигунка ФСБ намагалася потрапити до Служби безпеки та стати подвійною агенткою. Завербовану росіянами жінку обманним шляхом "виманили" на підконтрольну Україні територію та затримали.

Раніше, 21 жовтня СБУ затримала у Миколаєві топчиновника за звинуваченнями у роботі на ЗС РФ. За даними слідства, він передавав ЗС РФ особисті дані військових і складав списки бійців, які загинули на передовій.