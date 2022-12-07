Вывез Tesla за границу: мэра Чернигова на год отстранили от работы и оштрафовали, — НАПК

Владиславу Атрошенко признали виновным в действиях, совершенных в условиях конфликта интересов. Штраф за административное правонарушение составил 6,8 тысячи гривен.

Related video

В среду, 7 декабря, Яворовский районный суд Львова на год запретил мэру Чернигова Владиславу Атрошенко занимать должность городского головы. Чиновника признали виновным в действиях, совершенных в условиях конфликта интересов, и оштрафовал на 6,8 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

В вину Атрошенко вменяется ст.172-7 кодекса Украины об административных правонарушениях. Согласно статье, нарушение требований относительно предотвращения конфликта интересов может повлечь штраф в размере от ста до двухсот необлагаемых минимумов.

В чем обвиняют мэра Чернигова?

В сентябре Национальное агентство по предотвращению коррупции составило протокол о конфликте интересов и коррупции в отношении мэра Чернигова Владислава Атрошенко. В НАПК пришли к выводу, что в начале полномасштабного вторжения российских войск в Украину мэр пользовался служебным автомобилем в интересах своей семьи. Он израсходовал 200 литров бензина, а эти расходы были возмещены из бюджета города.

Еще одна претензия НАПК состоит в том, что 2 июля водитель Атрошенко выехал за границу через пропускной пункт "Шегини" на автомобиле Tesla Model X, принадлежащем жене мэра. При этом самому Антрошенко выезд запретили.

Предположительно, мэр планировал посетить международную конференцию по восстановлению Украины в Швейцарии. Была и вторая попытка пересечь границу. 19 июня Атрошенко намеревался попасть в польский Жешув, где было запланировано заключение договоров о партнерстве между городами.

Свое преследование мэр называет политическим заказом, связанным с конфликтом с одним из представителей ОП.

Вместе с тем, петиция, требующая прекратить политическое давление на черниговского мэра за два месяца собрала свыше 25 тыс. голосов. Теперь президенту Владимиру Зеленскому придется ее рассмотреть.

Напомним, что мэра Чернигова Атрошенко задержали на границе с Польшей. Чиновник рассказал, что причину отказа ему не назвали. Теперь Атрошенко собирается обжаловать решение пограничников в суде. По его словам, запрет на выезд за рубеж не позволил ему подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве.

Ранее Фокус сообщал, что в Чернигове задержали военнослужащего теробороны, которого подозревают в распространении информации о дислокации ВСУ. Следствие считает, что мужчина намеревался передать данные о позициях ВСУ белорусским спецслужбам, так как планировал незаконную переправку через госграницу Украины.