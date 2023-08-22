В Одесі та Рівному проводять масові обшуки у військкоматах, — ЗМІ (відео)

За даними журналістів, слідчі дії пов'язані з роботою військово-лікарських і медико-соціальних експертних комісій.

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В Одесі та Рівному проходять масштабні обшуки в територіальних центрах комплектування та соцпідтримки (ТЦК і СП). Про це у вівторок, 22 серпня, повідомляє інформаційне агентство "РБК-Україна" з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

Так, в Одесі, згідно з отриманими даними, відбулися обшуки в кількох районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Також аналогічні операції проводяться в Рівненській області.

За інформацією джерела, слідчі дії відбуваються під процесуальним керівництвом обласних прокуратур співробітниками Управління стратегічних розслідувань і слідчими Національної поліції. Обшуки пов'язані з діяльністю військово-лікарських комісій (ВЛК).

За даними журналістів, обшуки також відбуваються ще в кількох регіонах України.

Крім того, за інформацією ЗМІ, у Рівненській області обшуки проводять у всіх ВЛК і медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК).

У мережі також опублікували відео проведення слідчих дій у Малиновському районному ТЦК і СП в Одесі.

Масові звільнення військкомів й обшуки в ТЦК та ВЛК

Нагадаємо, що 11 серпня Володимир Зеленський рекомендував звільнити голів обласних ТЦК і призначити на посади голів ТЦК військових, які перебували на фронті, але не можуть продовжувати брати участь у бойових діях через проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, 12 серпня у Верховній Раді заявили, що після звільнення всіх обласних військкомів займуться "чисткою" районних і міських ТЦК.

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, ТЦК репутаційно "вбивали" концепцію мобілізації як такої, адже глави військкоматів не ховаючись купували дорогі автомобілі та нерухомість під час війни.

14 серпня стало відомо, що Зеленський оцінив роботу військово-лікарських комісій (ВЛК) і анонсував розв'язання наявних проблем.

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