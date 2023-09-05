Запрет на импорт украинского зерна: парламентариям не позволят ездить в Польшу, — СМИ

По информации журналистов, запрет народным депутатам на поездки в Польшу является неофициальным и будет действовать ориентировочно до 15 сентября. Именно с этой даты импорт зерна из Украины в Польшу будет запрещен.

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Депутатам Верховной Рады Украины якобы временно запретили ездить в Польшу. Это связано с позицией Варшавы относительно импорта украинского зерна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в монобольшинстве.

Как пишет издание, по словам их собеседника, этот запрет неофициальный и будет действовать ориентировочно до 15 сентября. Именно тогда должно быть принято решение, будет ли продлен запрет на импорт украинского зерна.

Что известно о запрете импорта зерновых из Украины

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус 3 сентября заявил, что после 15 сентября 2023 года Польша запретит импорт зерна из Украины. Глава министерства считает, что интересы польских фермеров важнее любых директив Брюсселя.

"После 15 сентября мы не позволим импорт зерна из Украины в Польшу, потому что это в наших интересах, а интересы польских фермеров для нас важнее любых правил ЕС на этот счет", — заявил Телус.

Информацию о том, что запрет на импорт украинского зерна начнет действовать с 15 сентября подтвердил Ян Кшиштоф Ардановский, который баллотируется в Сейм Польши от списка ПиС (партия "Право и справедливость" — ред.).

"Украинское зерно не будет поступать в Польшу 15 сентября", — заявил в эфире интернет-радио RMF24. Он обвиняет Киев в обострении своей риторики вместо понимания того, что Польша тоже имеет свои интересы, которые она должна защищать.

Напомним, 3 сентября сообщалось, что Польша готова и в дальнейшем блокировать экспорт украинского зерна. По мнению политиков "ПиС", только обеспечение сельского хозяйства ЕС соответствующими условиями для развития и стабилизации поможет реально бороться с голодом в Азии и Африке.

Стоит отметить, что 1 сентября заместитель главы ОП Игорь Жовква заявил, что Украина обжалует в суде запрет на импорт зерна в ЕС, если его продлят. Он отметил, что если Еврокомиссия продолжит запрещать импорт зерна в Украину, Киев обратится в арбитраж в соответствии с торговым соглашением.