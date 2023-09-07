Невозможен даже теоретически: эксперт оценил вероятность импичмента Джо Байдена

Тему импичмента Джо Байдена представители Республиканской партии начали продвигать чуть ли не на следующий день после его инаугурации.

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Сейчас импичмент Байдена это скорее политическая, в чем-то даже маркетинговая и имиджевая штука для Республиканской партии США. Об этом в комментариях Фокусу для материала "Импичмент для Байдена. Как политическая борьба в США представлена на подмостке Украины" эксперт Ради новой политики "Украинской призмы" Александр Краев.

"Дело в том, что у партийцев Республиканской партии до сих пор присутствует определенный ресентимент. То есть, даже те, кто не любит Трампа, те кто ему оппонирует не хочет, чтобы он был кандидатом от партии. Ну ситуация, когда вашего президента от вашей партии дважды почти за полтора года до выборов подвергают процедуре импичмента действительно она не понравится. Даже если условно, ты не любишь президента Байдена, в оппозиции к нему. Это твоя партия, это имидж твоей партии, соответственно, это твой имидж. Они тему об импичменте Байдену начали разгонять буквально с первого дня после его инаугурации. Поэтому ничего нового в этом нет", — говорит Фокусу Александр Краев.

Краев обращает внимание, что обвинения против Байдена строятся преимущественно на том, что делал его сын — Хантер Байдена. Но пока следствие, которое ведется досудебно не показывает никакого прямого привлечения Джо Байдена к тем коррупционным и темным делам, которые вел его сын. Поэтому на самом деле даже само построение обвинений пока очень и очень сомнительно.

"Учитывая все выше сказанное, идея республиканцев относительно импичмента не может как-то отразиться ни на внутренней политике США, ни на помощи для Украины", — говорит эксперт.

Напомним, процедура импичмента президента зафиксирована в конституции США. Согласно документу, инициативу может формулировать и выдвигать обвинения Палата представителей Конгресса США (то есть, нижняя палата парламента страны). Для начала процедуры должно состояться голосование за передачу обвинений в юридический комитет, где в дальнейшем будет проводиться расследование обвинений.

В случае, если доказательств будет достаточно, комитет готовит обвинительное заключение, которое в дальнейшем должна принять Палата представителей. Следующим шагом является принятие решения в Сенате (верхней палате парламента США). Условно эту процедуру можно сравнить с судебным заседанием, где Палата представителей выступает стороной обвинения, а Сенат — судом присяжных. Для импичмента президенту, решение должно поддержать более двух третей сенаторов (не менее 67). Сейчас большинство в Сенате имеют представители Демократической партии, то есть однопартийцы Байдена.

Стоит отметить, что за всю историю США процедура импичмента была применена пять раз — против Эндрю Джонсона в 1868 году, Ричарда Никсона (1974), Билла Клинтона (1998) и дважды — Дональд Трамп в 2019 и 2021 годах. Должности лишился только Никсон, которого амнистировали после победы на выборах его оппонента Джеральда Форда.

Больше читайте в материале Фокуса "Импичмент для Байдена. Как политическая борьба в США повлияет на поддержку Украины".