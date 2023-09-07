Неможливий навіть теоретично: експерт оцінив ймовірність імпічменту Джо Байдена

Тему імпічменту Джо Байдена представники Республіканської партії почали просувати ледве не наступний день після його інаугурації.

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Наразі імпічмент Байдена це скоріше політична, в чомусь навіть маркетингова та іміджева штука для Республіканської партії США. Про це в коментарі Фокусу для матеріалу "Імпічмент для Байдена. Як політична боротьба в США вплине на підтримку України" розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

"Справа в тому, що в партійців Республіканської партії досі присутній певний ресентимент. Тобто, навіть, ті хто не любить Трампа, ті хто йому опонує не хоче, щоб він був кандидатом від партії. Ну ситуація, коли вашого президента від вашої партії двічі майже за півтора року до виборів піддають процедурі імпічменту дійсно вона не сподобається. Навіть якщо умовно, ти не любиш президента Байдена, в опозиції до нього. Це твоя партія, це імідж твоєї партії, відповідно, це твій імідж. Вони тему про імпічмент Байдену почали розганяти буквально з першого дня після його інавгурації. Тому нічого нового в цьому нема", — говорить Фокусу Олександр Краєв.

Краєв звертає увагу, що звинувачення проти Байдена будуються переважно на, тому що робив його син – Хантер Байдена. Але наразі слідство, яке ведеться досудово не показує жодного прямого залучення Джо Байдена до тих корупційних і темних справ які вів його син. Тому насправді навіть сама побудова обвинувачень поки що дуже і дуже сумнівна.

"З огляду на все вище сказане, ідея республіканців щодо імпічменту не може якось відобразитися ні на внутрішній політиці США, ні на допомозі для України", — говорить експерт.

Нагадаємо, процедура імпічменту президента зафіксована в конституції США. Згідно з документом, ініціативу може формулювати і висувати обвинувачення Палата представників Конгресу США(тобто, нижня палата парламенту країни). Для початку процедури має відбутися голосування за передачу звинувачень до юридичного комітету, де надалі проводитиметься розслідування звинувачень.

В разі, якщо доказів буде достатньо, комітет готує обвинувальний висновок, який надалі має ухвалити Палата представників. Наступним кроком є ухвалення рішення в Сенаті(верхній палаті парламенту США). Умовно цю процедуру можна порівняти з судовим засіданням, де Палата представників виступає стороною обвинувачення, а Сенат – судом присяжних. Для імпічменту президенту, рішення має підтримати понад дві третини сенаторів (не менше 67). Наразі більшість в Сенаті мають представники Демократичної партії, тобто однопартійці Байдена.

Варто відзначити, що за всю історію США процедуру імпічменту було застосовано пʼять разів – проти Ендрю Джонсона в 1868 році, Річарда Ніксона (1974), Білла Клінтона (1998) та двічі – Дональд Трамп в 2019 та 2021 роках. Посади позбувся лише Ніксон, якого амністували після перемоги на виборах його опонента Джеральда Форда.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Імпічмент для Байдена. Як політична боротьба в США вплине на підтримку України".