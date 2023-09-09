Работа для ГУР и партизан: кто и как будет отвечать за "выборы" на оккупированных территориях Украины

В Российской Федерации проходит единый день "выборов" представителей местной власти. Вместо одного дня там голосуют уже более двух недель, в том числе на оккупированных территориях Украины. Фокус узнавал, как нужно реагировать на организацию и проведение таких "выборов" и какие последствия они будут иметь.

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В Российской Федерации начался так называемый "единый день" выборов, который по понятной только Кремлю логике, продлится три дня, с 8 по 10 сентября. На этих выборах должны быть избраны губернаторы 26 субъектов РФ, депутаты законодательных собраний в 16 субъектах, а также провести довыборы депутатов Государственной Думы. На оккупированных Россией территориях Украины, которые в Кремле называют "новоприобретенными территориями" такие псевдовыборы проводятся также. В отличие от трехдневного "единого дня", на оккупированных территориях, он длится уже более недели.

В сентябре 2022 года ЕС и Великобритания ввели санкции против России за организацию и проведение так называемого "референдума" на оккупированных территориях Украины. В санкционный список попали 92 физических и юридических лица, среди них — 33 российских чиновника, которых Кремль отправил на захваченные территории.

Незаконность выборов прикрывают удобством для избирателей и предлагают голосовать три дня Фото: Telegram/Жовті стрічки

"Через организацию и проведение этих "выборов" Москва создает мощную пропагандистскую кампанию и хочет показать, мол, это уже их территории, процессы необратимы, а Россия здесь навсегда", — говорит Фокусу политолог Олег Лисный.

Он отмечает, что Украина должна проинформировать все международные структуры, обратить внимание на каждом из элементов. Практика показывает, что та самая ООН не является действенной в этих вопросах, но нужно делать максимальную огласку, собирать доказательную базу, фиксировать эти преступления.

Верховная Рада Украины еще в начале августа 2023 года обратилась с призывом к парламентам и правительствам иностранных государств, международным организациям и их ассамблеям относительно намерений РФ провести незаконные "выборы" на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. В случае их проведения Украина будет считать их результаты ничтожными и такими, которые не будут иметь никаких правовых последствий. Жителей временно оккупированных территорий Украины призвали избегать участия в незаконных "выборах", а международные структуры — не направлять наблюдателей.

В оккупированной Макеевке "избирательный участок" открыли в багажнике легкового автомобиля Фото: Telegram/Жовті стрічки

8 сентября с соответствующим заявлением обратилось Министерство иностранных дел, подчеркнув, что указанные действия РФ грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, украинское законодательство и нормы международного права, в частности Устав ООН.

"Это не выборы, а принудительные действия на оккупированных территориях, что является уголовным преступлением. Они незаконны и не будут признаны нигде в мире. Возможно, только среди союзников РФ. Кремль силой навязывает свои паспорта и гражданство, без которых невозможно получить элементарную медицинскую помощь. За это РФ будут судить, это еще одно доказательство преступлений", — отмечает Лисный.

Как проходят "выборы" в оккупации

По информации Украинского центра национального сопротивления, оккупационные власти в течение восьми дней проводили так называемое выездное голосование, то есть обходили дома местных жителей вместе с вооруженными военными. По данным оккупантов явка составила на Херсонщине (53%), территории Запорожской области (27%), Луганщины (26%) и Донетчины (45%). При этом не предоставляют количество лиц, которые "проголосовали", а только проценты.

По данным разведки Великобритании, на "выборах" удалось идентифицировать более тысячи кандидатов. Среди них отмечается нехватка опытных и квалифицированных. Отсутствуют также независимые кандидаты, которые не являются членами прокремлевских партий.

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"Кремлевские опросы свидетельствуют, что "Единая Россия", доминантная в РФ, наберет 80% голосов в четырех оккупированных регионах. "Единая Россия" с высокой вероятностью получит большинство мест в попытке обеспечить контроль и влияние Кремля над оккупированными регионами", — говорится в обзоре британских аналитиков.

"Из тех фото, что мы получаем с оккупированных территории, то они ходят под домами уже две недели. Здесь же на месте, регистрируют, выписывают документы, проводят голосование. Это какой-то лютый трэш, а не выборы, с которого можно только посмеяться. Никто не сомневается, что в Кремле нарисуют нужный результат и явку", — говорит Фокусу политолог Виктор Бобыренко.

Какое наказание за организацию и участие в псевдовыборах

По словам политического аналитика Александра Кочеткова, обращения Верховной Рады и МИД вполне достаточно для реакции на проведение "выборов" на оккупированных территориях.

"Не нужно уделять много внимания этому действу, это лишь повышает его ценность в глазах россиян. Никто не считает их настоящими и легитимными. Тем более такие мероприятия на прифронтовых территориях всегда опасны. Поэтому, давайте оставим эту работу для ГУР. Они хорошо знают и умеют работать с предателями и коллаборационистами, доказательств тому достаточно. Напомню, участие в организации псевдовыборов является государственной изменой", — говорит он Фокусу.

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В министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий напомнили, что те лица, которые участвуют в подготовке и проведении Россией незаконных "выборов" на временно оккупированных территориях Украины будут нести уголовную ответственность.

"Многие из этих людей, которые вовлечены в "выборы", почему-то имеют мнение, что за это не будут наказаны, потому что это не в пределах компетенции нашего Уголовного кодекса. …Статья 111 как раз и предусматривает наказание до 15 лет — за подготовку, пропаганду, участие в псевдорефрендуме", — сказал в эфире телемарафона заместитель министра Анатолий Стельмах.

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Олег Лисный напоминает, что те люди, кто организует эти псевдовыборы должны быть идентифицированы и переданы для внесения их в санкционные списки.

"Я не думаю, что это обычные бюджетники, которых заставили или подкупили, эти люди, скорее всего потом бегут в Европу и остаются там. Например, в Вену, Будапешт или Берлин. Еще один вариант борьбы с этими псевдовыборами является наше партизанское движение. Поэтому "организаторы выборов" точно знают, что они будут наказаны партизанами. Это более действенные аргументы для них, чем перспектива санкций от ЕС или США. Партизаны уже сейчас уничтожают документы и бюллетени", — говорит эксперт.

Напомним, на Луганщине украинские партизаны сожгли один из так называемых избирательных участков в Изварино, тем самым сорвав проведение голосования. Подобные сообщения о поджогах поступают из разных населенных пунктов, которые сейчас находятся под оккупацией.

Эксперты обращают внимание, что на оккупированных территориях Украины население находится в определенной информационной изоляции. Там нет доступа к новостям и информационным сообщениям, поэтому российские власти могут манипулировать общественным мнением. Участие в организации и проведении "выборов" пока подается как дело государственной важности. Но потом этим самым могут и терроризировать за соучастие в преступлении.

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