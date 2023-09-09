Робота для ГУР і партизанів: хто і як відповідатиме за "вибори" на окупованих територіях України

У Російській Федерації проходить єдиний день "виборів" представників місцевої влади. Замість одного дня там голосують вже більше двох тижнів, в тому числі на окупованих територіях України. Фокус дізнавався, як потрібно реагувати на організацію та проведення таких "виборів" та які наслідки вони матимуть.

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В Російській Федерації розпочався так званий "єдиний день" виборів, що за зрозумілою лише Кремлю логікою, триватиме три дні, з 8 по 10 вересня. На цих виборах має бути обрано губернаторів, 26 суб'єктів РФ, депутатів законодавчих зборів у 16 суб'єктах, а також провести довибори депутатів Державної Думи. На окупованих Росією територіях України, які в Кремлі називають "новонабутими територіями" такі псевдовибори проводяться також. На відміну від триденного "єдиного дня", на окупованих територіях, він триває вже понад тиждень.

У вересні 2022 року ЄС та Велика Британія ввели санкції проти Росії за організацію і проведення так званого "референдуму" на окупованих територіях України. До санкційного списку потрапили 92 фізичні і юридичні особи, серед них – 33 російські чиновники, яких Кремль відправив на захоплені території.

Незаконність виборів прикривають зручністю для виборців та пропонують голосувати три дні Фото: Telegram/Жовті стрічки

"Через організацію і проведення цих "виборів" Москва створює потужну пропагандистську кампанію та хоче показати, мовляв, це вже їхні території, процеси незворотні, а Росія тут назавжди", — говорить Фокусу політолог Олег Лісний.

Він відзначає, що Україна повинна поінформувати всі міжнародні структури, звернути увагу на кожному з елементів. Практика показує, що та сама ООН не є дієвою в цих питаннях, але потрібно робити максимальний розголос, збирати доказову базу, фіксувати ці злочини.

Верховна Рада України ще на початку серпня 2023 року звернулася із закликом до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та їх асамблей щодо намірів РФ провести незаконні "вибори" на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. У разі їх проведення Україна вважатиме їхні результати нікчемними і такими, що не матимуть жодних правових наслідків. Мешканців тимчасово окупованих територій України закликали уникати участі у незаконних "виборах", а міжнародні структури – не спрямовувати спостерігачів.

В окупованій Макіївці "виборчу дільницю" відкрили в багажнику легкового автомобіля Фото: Telegram/Жовті стрічки

8 вересня з відповідною заявою звернулося Міністерство закордонних справ, підкресливши, що зазначені дії РФ грубо порушують суверенітет та територіальну цілісність України, українське законодавство та норми міжнародного права, зокрема Статут ООН.

"Це не вибори, а примусові дії на окупованих територіях, що є кримінальним злочином. Вони незаконні та не будуть визнанні ніде в світі. Можливо, лише серед союзників РФ. Кремль силою навʼязує свої паспорти та громадянство, без яких неможливо отримати елементарної медичної допомоги. За це РФ будуть судити, це ще один доказ злочинів", — відзначає Лісний.

Як проходять "вибори" в окупації

За інформацією Українського центру національного спротиву, окупаційна влада впродовж восьми днів проводила так зване виїзне голосування, тобто обходили домівки місцевих жителів разом з озброєними військовими. За даними окупантів явка склала на Херсонщині (53%), території Запорізької області (27%), Луганщини (26%) та Донеччини (45%). При цьому не надають кількість осіб, що "проголосувати", а лише відсотки.

За даними розвідки Великої Британії, на "виборах" вдалося ідентифікувати понад тисячу кандидатів. Серед них відмічається брак досвідчених та кваліфікованих. Відсутні також незалежні кандидати, які не є членами прокремлівських партій.

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"Кремлівські опитування свідчать, що "Єдина Росія", домінантна в РФ, набере 80% голосів в чотирьох окупованих регіонах. "Єдина Росія" з високою ймовірністю отримає більшість місць у спробі забезпечити контроль і вплив Кремля над окупованими регіонами", – йдеться в огляді британських аналітиків.

"З тих фото, що ми отримуємо з окупованих території, то вони ходять під хатами вже два тижні. Тут же на місці, реєструють, виписують документи, проводять голосування. Це якийсь лютий треш, а не вибори, з якого можна лише посміятися. Ніхто не сумнівається, що в Кремлі намалюють потрібний результат та явку", — говорить Фокусу політолог Віктор Бобиренко.

Яке покарання за організацію та участь в псевдовиборах

За словами політичного аналітика Олександра Кочеткова, звернення Верховної Ради та МЗС цілком достатньо для реакції на проведення "виборів" на окупованих територіях.

"Не потрібно приділяти багато уваги цьому дійству, це лише підвищує його цінність в очах росіян. Ніхто не вважає, що їх справжніми та легітимними. Тим більше такі заходи на прифронтових територіях завжди небезпечні. Тому, давайте залишимо цю роботу для ГУР. Вони добре знають і вміють працювати зі зрадниками і колаборантами, доказів тому достатньо. Нагадаю, участь в організації псевдовиборів є державною зрадою", — говорить він Фокусу.

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В міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій нагадали, що ті особи, які беруть участь у підготовці та проведенні Росією незаконних "виборів" на тимчасово окупованих територіях України нестимуть кримінальну відповідальність.

"Багато з цих людей, які залучені до "виборів", чомусь мають думку, що за це не будуть покарані, бо це не в межах компетенції нашого Кримінального кодексу. …Стаття 111 якраз і передбачає покарання до 15 років — за підготовку, пропаганду, участь у псевдорефрендумі", — сказав в ефірі телемарафону заступник міністра Анатолій Стельмах.

Через проведення незаконного референдуму на окупованих територіях російське політичне керівництво вже потрапило під санкції Заходу. На черзі санкції за псевдовибори Фото: Ілюстративне фото

Олег Лісний нагадує, що ті люди, хто організовує ці псевдовибори мають бути ідентифіковані та передані для внесення їх в санкційні списки.

"Я не думаю, що це звичайні бюджетники, яких примусили чи підкупили, ці люди, скоріш за все потім тікають до Європи та залишаються там. Наприклад, до Відня, Будапешту чи Берліну. Ще один варіант боротьби з цими псевдовиборами є наш партизанський рух. Тому "організатори виборів" точно знають, що вони будуть покарані партизанами. Це більш дієві аргументи для них, ніж перспектива санкцій від ЄС чи США. Партизани вже зараз знищують документи та бюлетені", — говорить експерт.

Нагадаємо, на Луганщині українські партизани спалили одну з так званих виборчих дільниць в Ізварино, тим самим зірвавши проведення голосування. Подібні повідомлення про підпали надходять з різних населених пунктів, що наразі перебувають під окупацією.

Експерти звертають увагу, що на окупованих територіях України населення знаходиться в певній інформаційній ізоляції. Там немає доступу до новин та інформаційних повідомлень, тому російська влада може маніпулювати суспільною думкою. Участь в організації на проведенні "виборів" наразі подається як справа державної важності. Але потім цим самим можуть і тероризувати за співучасть у злочині.

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