В итоговом коммюнике саммита G20 в Индии затронули тему Украины: о чем смогли договориться

Странам "Большой двадцатки" удалось согласовать совместный документ по итогам саммита на день раньше. Особое внимание уделили войне в Украине, а именно продовольственной и энергетической безопасности.

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Страны G20 опубликовали общее коммюнике по результатам саммита на территории Индии. Им удалось договориться о глобальных вещах, в том числе и по поводу Украины. Об этом говорится в опубликованном документе 9 сентября.

Изначально ожидалось, что итоговое соглашение будет опубликовано лишь 10 сентября, однако странам "Большой двадцатки" удалось достигнуть консенсуса на день раньше.

Документ содержит в себе 83 абзаца и 37 страниц, захватывая различные тематики проблем. От энергетики до полномасштабной войны РФ против Украины.

"Это полное заявление со 100-процентным единодушием", — сказал Амитабх Кант, главный участник переговоров G20 от Индии.

Саммит G-20 в Индии: что говорили об Украине

Касаемо Украины партнерам удалось согласовать множество пунктов (8, 10, 11, 13). В первую очередь документ гласит, что все страны должны действовать в полном объеме в соответствии к целям и принципам Статута ООН, а вот применение или угроза ядерного оружия в ходе конфликта считается недопустимым сценарием.

Отдельное внимание страны G20 уделили человеческим страданиям в Украине, а также негативным последствиям войны в целом. Это и глобальная продовольственная безопасность, и энергетическая. В ходе дискуссии были разные взгляды и оценки ситуации.

Не обошли тему украинского зерна, поставки которого вызывают проблемы из-за выхода РФ из "зернового соглашения". На саммите призвали немедленно возобновить поставки продовольствия и сырья из Украины и Российской Федерации.

"Это необходимо для удовлетворения спроса в развивающихся и наименее развитых странах, особенно в Африке", — говорится в сообщении.

Под конец было отмечено, что страны "Большой двадцатки" будут только приветствовать конструктивные инициативы, которые поддержали бы справедливый и крепкий мир на территории Украины.

Следующий саммит G20 состоится в 2024 году на территории Бразилии.

Напомним, 29 августа сообщалось, что президент РФ Владимир Путин отказался лично приезжать на саммит G20 в Индии. В канцелярии премьер-министра страны заявили, что на саммите "Большой двадцатки" РФ представит Сергей Лавров.

8 сентября появилась информация, что председатель КНР Си Цзиньпин также не приедет на саммит G20 в Индии. По данным журналистов, Пекин представит премьер-министр Ли Цян.