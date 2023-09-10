"Мы находимся в тупике": Кулеба раскритиковал Запад за промедление в создании трибунала над РФ

Глава украинского МИД утверждает, что спустя полтора года после вторжения РФ в Украину, на Западе все еще медлят с важными вопросами.

Related video

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба критикует отсутствие прогресса в создании трибунала для преследования российских лидеров и в промедлении с передачей замороженных активов. Об этом он заявил в речи, на которую наложено эмбарго, пишет AFP.

"К сожалению, мы находимся в своего рода тупике по обоим вопросам, потому что у нас есть разногласия по первому вопросу и явно отсутствует воля по второму вопросу", — сказал украинский дипломат.

Кроме того, глава МИД заявил, группа стран G7 "твердо выступает" за гибридный трибунал, основанный на украинском законодательстве. По его словам, такой подход не позволит лишить неприкосновенности президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина или министра иностранных дел Сергея Лаврова. Для Киева неприемлем трибунал без лидеров РФ.

Вместо этого украинские чиновники выступают за создание международного суда, напоминающего Нюрнбергский трибунал после Второй мировой войны. Политическое руководство Украины также настаивает на переводе российских активов в Украину, чтобы помочь в восстановлении страны. После полномасштабного вторжения РФ в Украину, западные санкции привели к заморозке валютных резервов Центрального банка России по всему миру на сумму около 300 миллиардов евро.

"Спустя полтора года (войны — ред.) я все еще слышу из Европы и Америки: мы работаем над этим, — сказал Кулеба. — Не хватает воли прийти к какому-то выводу. Поэтому мы должны это изменить".

Ранее Фокус писал, почему приговор президенту РФ сделает невозможными переговоры о мире с ним.