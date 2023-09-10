"Ми перебуваємо в глухому куті": Кулеба розкритикував Захід за зволікання у створенні трибуналу над РФ

Глава українського МЗС стверджує, що через півтора року після вторгнення РФ в Україну, на Заході все ще зволікають із важливими питаннями.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба критикує відсутність прогресу у створенні трибуналу для переслідування російських лідерів і зволікання з передачею заморожених активів. Про це він заявив у промові, на яку накладено ембарго, пише AFP.

"На жаль, ми перебуваємо у своєрідному глухому куті з обох питань, тому що у нас є розбіжності з першого питання і явно відсутня воля з другого питання", — сказав український дипломат.

Крім того, глава МЗС заявив, група країн G7 "твердо виступає" за гібридний трибунал, заснований на українському законодавстві. За його словами, такий підхід не дасть змоги позбавити недоторканності президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна або міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Для Києва неприйнятний трибунал без лідерів РФ.

Замість цього українські чиновники виступають за створення міжнародного суду, що нагадує Нюрнберзький трибунал після Другої світової війни. Політичне керівництво України також наполягає на переведенні російських активів в Україну, щоб допомогти у відновленні країни. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, західні санкції призвели до заморожування валютних резервів Центрального банку Росії по всьому світу на суму близько 300 мільярдів євро.

"Через півтора року (війни — ред.) я все ще чую з Європи та Америки: ми працюємо над цим, — сказав Кулеба. — Бракує волі прийти до якогось висновку. Тому ми повинні це змінити".

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