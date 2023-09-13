США не хотят переговоров по Украине ради переговоров, — эксперт

Эксперт Александр Краев уверен, что переговоры начнутся в тот момент, когда это будет необходимо.

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Западные партнеры готовы предоставлять новое вооружение для украинского контрнаступления, и не принуждают Украину к переговорам. Об этом в комментарии Фокусу сказал директор программы "Северная Америка" в Совете внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

"Сейчас продолжаются санкции для системного сдерживания России, — отмечает он, — и это работает. К ним добавляются и санкции в отношении Китая. Но от Глобального юга и некоторых западных союзников, действительно, до сих пор звучат тезисы о том, что мы должны идти на переговоры просто потому, что мы должны идти на переговоры. То есть это должны быть переговоры ради переговоров. И четкая реакция нашего президента — это показатель, что переговоров, ради переговоров — не будет".

Эксперт убежден, переговоры начнутся в тот момент, когда это будет необходимо. Также такую позицию имеют западные партнеры, в частности, американцы.

"Надо отдать должное Блинкену, с его стороны был очень правильный пас. Он сказал, что с одной стороны, Америка всегда поддерживает переговоры, но только тогда, когда все стороны будут к этому готовы", — добавляет Краев.

Во время недавнего визита в Киев государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что считает, что Украина готова вести переговоры с РФ, если российская сторона покажет свою заинтересованность в дипломатии. "Однако для танго нужны двое. И пока мы не видели никаких признаков интереса к дипломатии со стороны Владимира Путина", — отметил он.

Краев отмечает, американцы очень четко говорят о том, в чем они видят заинтересованность.

"Все должно начаться с вывода российских войск с территории Украины. После этого можно начинать говорить за столом. То есть никаких предположений: "ну давайте мы попробуем договориться сейчас", "найдем промежуточный вариант", американцы не рассматривают. Россияне выходят с территории Украины — тогда можем начинать говорить. До этого не о чем говорить, ведь территория оккупирована и россияне обстреливают украинские города, какие здесь могут быть разговоры".

Напомним, во время визита в Киев Энтони Блинкен заявил, что "наблюдается хороший прогресс контрнаступления, что вдохновляет".

Больше читайте в материале Фокуса"Мирные переговоры или долгая война. Почему Украине намекают на стол переговоров".