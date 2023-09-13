США не хочуть перемовин по Україні заради перемовин, — експерт

Експерт Олександр Краєв впевнений, що переговори почнуться в той момент, коли це буде необхідно.

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Західні партнери готові надавати нове озброєння для українського контрнаступу, і не примушують Україну до перемовин. Про це у коментарі Фокусу сказав директор програми "Північна Америка" у Раді зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

"Наразі продовжуються санкції задля системного стримування Росії, — зазначає він. — І це працює. До них додаються і санкції щодо Китаю. Але від Глобального півдня та деяких західних союзників, дійсно, досі звучать тези про те, що ми маємо йти на переговори просто тому, що ми маємо йти на переговори. Тобто це мають бути переговори заради переговорів. І чітка реакція нашого президента — це показник, що переговорів, заради переговорів — не буде".

Експерт переконаний, переговори почнуться в той момент, коли це буде необхідно. Також таку позицію мають західні партнери, зокрема, американці.

"Треба віддати належне Блінкену, з його сторони був дуже правильний пас. Він сказав, що з одного боку, Америка завжди підтримує переговори, але лише тоді, коли всі сторони будуть до цього готові", — додає Краєв.

Під час нещодавнього візиту до Києва державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що вважає, що Україна готова вести переговори з РФ, якщо російська сторона покаже свою зацікавленість у дипломатії. "Проте для танго потрібні двоє. І поки що ми не бачили жодних ознак інтересу до дипломатії з боку Володимира Путіна", — зауважив він.

Краєв зазначає, американці дуже чітко говорять про те, в чому вони бачать зацікавленість.

"Все має початися з виводу російських військ з території України. Після цього можна починати говорити за столом. Тобто жодних припущень: "ну давайте ми спробуємо домовитись зараз", "знайдемо проміжний варіант", американці не розглядають. Росіяни виходять з території України — тоді можемо починати говорити. До того немає про що говорити, адже територія окупована і росіяни обстрілюють українські міста, які тут можуть бути розмови".

Нагадаємо, під час візиту до Києва Ентоні Блінкен заявив, що "спостерігається хороший прогрес контрнаступу, що надихає".

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Мирні перемовини або довга війна. Чому Україні натякають на стіл переговорів".