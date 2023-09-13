Украину и Молдову нужно принять в ЕС, чтобы оградить от влияния России, — СМИ

По данным журналистов, Урсула фон дер Ляйен в сентябре сообщила послам ЕС, что Евросоюзу необходимо расширить свои границы и признать новые геополитические реалии.

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, 13 сентября, должна сделать заявление, касающееся вступления Украины в ЕС. Заявление посвящено тому, насколько фундаментально война в Украине, развязанная РФ, изменила Европейский Союз. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников, фон дер Ляйен ранее в сентябре сообщила послам ЕС о том, что Евросоюзу необходимо расширить свои границы и признать новые геополитические реалии. По ее словам, Украину и Молдову нужно принять в ЕС, чтобы они не оказались под влиянием стран, которые не разделяют европейских ценностей.

Упомянутым двум странам и другим, которые подали заявку на вступление в ЕС (это пять балканских стран-кандидатов), необходимо ускорить реформы, чтобы добиться большего соответствия требованиям Евросоюза. Это позволит воспользоваться имеющейся политической поддержкой для включения новых членов, приводят журналисты слова источников.

Для Евросоюза, который существует в течение 65 лет, такие дискуссии предполагают углубление в его сущность на фоне беспокойства многих участников ЕС по поводу затягивающейся войны на Украине, конкуренции с Китаем и США в экономическом и технологическом отношениях. Многие в ЕС также высказывают опасения относительно возможного возвращения Дональда Трампа, приводят журналисты слова неназванных источников.

Ожидается, что в октябре Еврокомиссия, как исполнительный орган ЕС, объявит, будет ли она рекомендовать начать официальные переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в состав стран-участниц.

Напомним, что Венгрия может наложить вето на вступление Украины в ЕС из-за языковой проблемы.

Также сообщалось, что для вступление в ЕС Украина начала переговоры с Венгрией и Румынией относительно языкового вопроса.