Полигон 56: семьи пленных стремятся контролировать процесс поиска пропавших украинских военных

В плену России находятся несколько тысяч украинских солдат и офицеров. Еще больше считаются пропавшими без вести. Их семьи стремятся понимать, как продолжаются поиски пропавших и переговоры об обмене.

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"Я хочу сделать все, чтобы вернуть своего мужа из плена. И так каждый из нас. Понимаю, что на процесс повлиять не могу, но тогда хочу направлять, указывать на ошибки тем, кто занимается обменами и поисками, чтобы они их увидели, захотели исправить. Как мне в Координационном штабе задали вопрос: "А как вы думаете что еще можно сделать, подскажите?". Должна быть констатирована проблема, определено, с чем она связана и найдены пути решения", — рассказывает в интервью Фокусу жена военнопленного, председатель объединения семей "Полигон 56" Елена Добыча.

Елена анонсирует создание Ассоциации общественных организаций семей военнопленных и без вести пропавших, чтобы организовать общественный контроль над процессом.

"Конечно, мы хотим видеть работу изнутри. Мне представитель ГУР как-то спросил, доверяю ли я ему. А я ответила: "Вы помните, у нас была встреча, где собирались около 50 общественных организаций, во время нее вы сказали, что Украина российских летчиков меняете только на украинских летчиков. Прошло несколько месяцев, летчиков поменяли на азовцев. Так у меня вопрос к вам снова: "Мы летчиков меняем на летчиков, вы держите свое слово,". Так я должна доверять такому человеку который держит слово….?".

Напомним, глава ГУР МОУ Кирилл Буданов сказал, что Украина максимально близка к решению вопроса обмена пленных "всех на всех", однако Российская Федерация создает "определенные трудности".

Больше читайте интервью Фокуса с главой объединения семей, которые ищут тех, с кем потеряли связь на фронте Еленой Добычей — "Где наши ребята?" Сколько украинских военных в плену и почему возник беспорядок среди поисковиков".