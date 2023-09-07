"Ситуация не такая сложная": Буданов рассказал о возможности обмена пленных "всех на всех" (видео)

Украина максимально близка к решению вопроса обмена пленных "всех на всех", однако Российская Федерация создает "определенные трудности", рассказал глава ГУР Кирилл Буданов.

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Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов заявил, что сейчас идет работа по обмену пленных по формуле "всех на всех". Об этом он сообщил во время телемарафона.

"Процесс обмена военнопленными продолжается и по состоянию на сейчас. Есть определенные технические трудности", — сказал Кирилл Буданов.

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Он отметил, что существуют определенные преграды, которые можно решить и над преодолением которых сейчас работает Украина. По словам Буданова, определенные трудности возникают из-за "не совсем правильной" позиции Российской Федерации. Однако Украина уже максимально близко к решению проблемы по обмену пленных "всех на всех", поэтому ситуация не такая сложная, как кажется на первый взгляд.

Кирилл Буданов отметил, что важно понять, с кем Украина имеет дело, а затем найти пути урегулирования этого момента.

Напомним, 6 сентября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов заявил, что Украина хочет вернуть всех украинских п ленных из российского плена. Он отметил, что чаще всего обмены пленными происходят без посредников. Кроме этого, в некоторых случаях РФ отказывается вернуть украинских военных без каких-либо объяснений, а против некоторых пленных в России возбуждают "вымышленные уголовные дела".

1 сентября Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец рассказал, что труднее всего из российского плена возвращать гражданских украинцев, ведь Женевская конвенция не содержит о них положений, а потому нет алгоритма возвращения через процедуру обмена. По его словам, эта проблема существует с 2014 года, ведь Россия годами удерживает некоторых гражданских заложников, им также могут давать большие тюремные сроки.