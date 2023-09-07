"Ситуація не така складна": Буданов розповів про можливість обміну полонених "всіх на всіх" (відео)

Україна максимально близька до вирішення питання обміну полонених "всіх на всіх", проте Російська Федерація створює "певні труднощі", розповів голова ГУР Кирило Буданов.

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Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Кирило Буданов заявив, що наразі триває робота щодо обміну полонених за формулою "всіх на всіх". Про це він повідомив під час телемарафону.

"Процес обміну військовополоненими триває й станом на зараз. Є певні технічні труднощі", — сказав Кирило Буданов.

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Він зазначив, що існують певні перепони, які можна вирішити та над подоланням яких нині працює Україна. Зі слів Буданова, певні труднощі виникають через "не зовсім правильну" позицію Російської Федерації. Проте Україна вже максимально близько до вирішення проблеми щодо обміну полонених "всіх на всіх", тому ситуація є не такою складною, як здається на перший погляд.

Кирило Буданов наголосив, що важливо зрозуміти, з ким Україна має справу, а потім знайти шляхи урегулювання цього моменту.

Нагадаємо, 6 вересня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України й Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов заявив, що Україна хоче повернути усіх українських полонених з російського полону. Він зазначив, що найчастіше обміни полоненими відбувається без посередників. Крім цього, у деяких випадках РФ відмовляється повернути українських військових без будь-яких пояснень, а проти деяких полонених в Росії порушують "вигадані кримінальні справи".

1 вересня Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець розповів, що найважче з російського полону повертати цивільних українців, адже Женевська конвенція не містить про них положень, а тому немає алгоритму повернення через процедуру обміну. З його слів, ця проблема існує з 2014 року, адже Росія роками утримує деяких цивільних заручників, їм також можуть давати великі тюремні терміни.