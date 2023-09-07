Зеленський підвищив у званні очільника ГУР Міноборони Буданова

Керівника воєнної розвідки України вже вдруге підвищують у званні від початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

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Президент України Володимир Зеленський присвоїв керівнику Головного управління розвідки Міноборони України Кирилу Буданову звання генерал-лейтенанта. Відповідний указ № 564 опубліковано на сайті глави української держави.

"Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кирилу Олексійовичу – начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України", — йдеться в повідомленні.

Очільника ГУР від початку повномасштабного вторгнення у званні підвищили вже вдруге. У квітні минулого року Буданов отримав військове звання генерал-майора.

Нагадаємо, що Кирило Буданов не згодний з президентом України Володимиром Зеленським щодо перенесення війни на територію Росії. Очільник української розвідки підтримує перенесення війни на території, які належать Кремлю або над якими мають вплив його сили. Раніше президент Зеленський виступив проти, натякнувши, що таке рішення не підтримали б партнери України.

Раніше повідомлялося, що нещодавно очільник розвідки відсвяткував ювілей — 10 років спільного життя з дружиною Маріанною. Буданов також розповів, що службу в підрозділах спеціального призначення ГУР МО почав у 2007 році, відразу після того, як здобув військову освіту в Одеському інституті Сухопутних військ.