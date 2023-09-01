"Чудова ідея": Буданов не згоден з Зеленським щодо перенесення війни в РФ (відео)

Очільник української розвідки підтримує перенесення війни на території, які належать Кремлю або над якими мають вплив його сили. Також Кирило Буданов пояснив, про які операції йдеться.

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Війна має бути перенесена на російські території, і операції там мають реалізовуватись якомога ширші. Про це в інтерв’ю, опублікованому журналісткою Наталією Мосейчук 1 вересня, заявив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов.

"Чудова ідея, як на мене. Ми не працюємо такими методами, якими працює РФ, тому порівнювати це абсолютно неправильно. Війна має бути перенесена на іншу територію, якою, зрозуміло, для нас є РФ та інші їхні території, де знаходиться їхній вплив. Для того, щоб їх розтягнути й скувати", — сказав він.

Журналістка уточнила, що саме це має бути на думку Буданова — точкові операції, диверсії чи операції ширшого порядку.

"Що ширші вони будуть, то краще", — відповів керівник ГУР.

Перенесення війни на територію Росії: Зеленський проти

Раніше президент Володимир Зеленський також відповідав щодо того, чи має війна бути перенесена на територію країни-агресорки. Він виступив проти, натякнувши, що таке рішення не підтримали б партнери України.

"Це великий ризик, що ми точно залишимось самі", — заявив президент.

Нагадаємо, раніше радник голови ОП Михайло Подоляк відповів на критику атак БПЛА по території РФ через "ескалацію конфлікту". Він заявив, що деескалація в Україні можлива лише після виведення російських військ.

Також в інтерв’ю Кирило Буданов розповів, що був двічі одруженим. З другою дружиною Мариною він нещодавно відсвяткував ювілей — 10 років. Він зазначив, що у перші роки його служби в підрозділах ГУР були проблеми з зарплатами. Але, як підкреслив розвідник, інтерес для нього був важливіший за додаткові 100 доларів.

1 вересня радник голови ОП Михайло Подоляк закликав росіян змиритися з поразкою в Україні. З його слів, РФ "має пройти через те, через що вона не пройшла у 1990-ті роки".