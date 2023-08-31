"Почніть думати": у Зеленського відповіли тим, хто засуджує атаки БПЛА по Росії

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, усі публічні розмови представників міжнародних організацій про те, що пора перестати запускати дрони по РФ, є вдаванням і схваленням убивств українців.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк закликав представників міжнародних організацій поцікавитися природою війни, яку розпочала РФ, перш ніж говорити про ескалацію. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Х (нинішня назва Twitter, — ред.) 31 серпня.

За його словами, звернення адресоване "інтелектуалам" зі світових організацій, які за півтора року так і не зрозуміли природи війни в Україні і продовжують говорити про те, що атаки по РФ лише погіршують ситуацію. Пора вже усвідомити очевидні речі.

Деескалація в Україні можлива виключно після того, як Кремль віддасть розпорядження вивести всі підрозділи ЗС РФ з території чужої держави.

Також необхідно спочатку відновити ефективність міжнародного права і забезпечити обов'язкову поразку Російської Федерації. Без цього конфлікт зайде в глухий кут.

"Решта — удавання і беззастережна підтримка російської агресії. А будь-які слова на кшталт "ніяких дронів на території Росії" — це лише заохочення масових убивств громадян України. Будь ласка, не руйнуйте повністю свою "міжнародну репутацію". Почніть думати", — звернувся Михайло Подоляк.

До слова, напередодні Михайло Подоляк попереджав, що атаки БПЛА по території Російської Федерації триватимуть і їх буде багато. Це повертає війну назад на територію Росії.

"Перше, ударів буде багато. Друге, удари все більш ефективні. Вони чітко розуміють цілі, які ставлять перед собою. І третє, ці удари в один момент повернуть усю війну на територію Росії", — сказав радник.

Нагадаємо, в ніч на 31 серпня невідомий БПЛА атакував Москву. У результаті в аеропортах майже 60 рейсів затрималися. Місцеві жителі поскаржилися на гучні вибухи та дим у небі, який з'явився після інциденту. Влада російської столиці запевняє, що ППО успішно знищила повітряну ворожу ціль.