"Ударів буде багато": у Зеленського попередили про нові атаки БПЛА на РФ (відео)

Радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував наліт дронів на Псков, зазначивши, що з часом удари ставатимуть дедалі ефективнішими.

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Атаки безпілотних літальних апаратів на території Російської Федерації триватимуть і їх буде багато. Про це сказав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону 30 серпня.

Михайло Подоляк відреагував на нічну атаку БПЛА по аеродрому в російському Пскові. За його словами, з події можна зробити три висновки.

"Перше, ударів буде багато. Друге, удари все більш ефективні. Вони чітко розуміють цілі, які ставлять перед собою. І третє, ці удари в один момент повернуть усю війну на територію Росії", — сказав радник.

Михайло Подоляк про удари БПЛА по РФ (10:22)

Про нічний наліт безпілотників на Псков Михайло Подоляк також висловився в соціальній мережі X (Twitter). Він зазначив, що заклики уникати будь-яких ударів по території Росії "виглядають дивно" і заохочують Кремль до продовження агресії.

За словами радника глави ОП, випадок із катастрофою літака Євгена Пригожина засвідчив, що Володимир Путін орієнтований винятково на ескалацію і не виконуватиме жодних угод.

"Отже, поки Путін залишається президентом, війна триватиме. Втягуючи Росію все глибше і глибше в безодню хаосу", — підсумував Михайло Подоляк

Нагадаємо, в ніч на 30 серпня на території Російської Федерації, у місті Псков, пролунали вибухи в районі місцевого аеропорту. За словами місцевих жителів, у населеному пункті було чути автоматні черги.

Представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив, що на аеродромі в Пскові було знищено чотири військово-транспортні літаки Іл-76. У мережі повідомили про пошкодження стратегічного бомбардувальника Ту-22, однак українська розвідка про це не згадувала.

Також з'явилися супутникові знімки аеродрому в Пскові, на яких можна помітити пошкоджені повітряні судна. На одному з кадрів зображено два червоні автомобілі, схожі на пожежні.