Невідомий БпЛА атакував Москву: в аеропортах затримуються майже 60 рейсів (фото)

Місцеві жителі поскаржилися на гучні вибухи та дим в небі, який з'явився після інциденту. Влада російської столиці запевняє, що ППО успішно знищила повітряну ворожу ціль.

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У Москві знову видався неспокійний ранок. Невідомий безпілотник помітили у Воскресенському районі, розташованому за понад 100 км від столиці, і по ньому працювала ППО. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

"Сьогодні силами ППО у Воскресенському районі Московської області знищено безпілотник, який летів у напрямку до Москви. Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події", — написав він.

Місцеві жителі повідомили, що чули гучні вибухи, а потім в небі з'явився дим.

Як повідомляє російське ЗМІ Mash, після атаки безпілотника столичні аеропорти тимчасово не приймають та не відправляють судна. 32 літаки затримали, ще чотири — скасували.

"Затримано вже 59 рейсів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російським пілотам малої авіації стало складніше літати навколо Москви через атаки дронів, оскільки у регіоні зараз глушать сигнал GPS. У літака, який летить на висотах близько 500 метрів пропадає навігація. Тому пілот не знає, куди він має летіти.

Нагадаємо, що 28 серпня влада Москви поскаржилася на нову атаку БпЛА. Мер російської столиці повідомив, що безпілотник знищили на підльоті до Москви, і він упав у сусідніх Люберцях. Міноборони РФ традиційно звинуватило Україну в "теракті".