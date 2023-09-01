"Видалення імперського ядра": РФ має пройти через те, через що не пройшла в 90-ті, — ОП

За словами Михайла Подоляка, РФ використовує методику з часів СРСР, однак удосконаливши її до сучасної версії. Кремль хоче самоствердитися у війні проти України і показати світу своє зло.

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Радник глави Офісу президента України вважає, що Росії пора перестати підривати єдність західних країн і змиритися з поразкою в Україні. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Х (нинішня назва Twitter, — ред.) 1 вересня.

За його словами, дії РФ проти західного світу є війною двох систем. Кремль регулярно використовує вразливість демократичної системи для того, щоб підірвати єдність союзників.

"Це й інвестування в поляризацію та розкол, і просування ультрарадикальних партій (незалежно від ідеології), і використання травм, і розпалювання пожеж для провокування політичних криз", — ідеться в повідомленні.

Окремо Михайло Подоляк зазначив, що ці методи використовувалися ще за часів СРСР, але їх трохи адаптували до сучасних реалій.

Якщо під час холодної війни була ідеологічна боротьба, а комуністичний блок намагався розколоти капіталістичний з вірою у війну всіх проти всіх, то зараз у Російської Федерації немає жодної мети. Вони хочуть лише самоствердитися і проявити всьому світу своє зло.

"Немає жодних рішень, окрім очевидного: зло має бути зупинене, Путін має програти, а Росія має пройти через те, через що вона не пройшла в 1990-ті роки. А саме: розвінчання культу особи, покаяння за власні злочини та обов'язкове видалення "імперського ядра", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 1 вересня повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін боїться затяжної війни. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов переконаний, що всі "червоні лінії" вже давно були пройдені, а сама риторика всередині країни кардинально відрізняється від того, що говорять для Заходу.