Ряд факторов: эксперт рассказал, от чего будет зависеть зимняя кампания на фронте в Украине

По словам Александра Мусиенко, в холодное время года надежд на тяжелую бронированную технику мало, поэтому чаще всего Силы обороны могут действовать малыми группами. Их будет поддерживать артиллерия.

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Зимняя кампания Сил обороны Украины будет зависеть от того, на каких позициях мы в нее войдем. Поэтому нужно наблюдать за осенней кампанией. Об этом в комментарии Фокусу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Характер боевых действий будут определять массированные артиллерийские удары по позициям противника, ракетные удары по его тылам и действия малых ударных групп. Сюда нужно добавить действия в тылу врага. Точно можно прогнозировать увеличение атак по тыловому обеспечению, инфраструктуре как на территории России, так и в Крыму. Ход боевых действий будет отличаться от весенне-летней кампании, но действия точно будут происходить", — говорит Фокусу Мусиенко.

По словам эксперта, зимой стоит ожидать действий малыми группами при поддержке артиллерии, но без тяжелой бронированной техники. Также не стоит исключать того, что Россия попытается наступать на одном из восточных фронтов, например, на Бахмут или Купянск. Восточные области Украины с их климатом подходят для наступления зимой.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заверил, что контрнаступление в холодное время года не остановится, но может измениться его тактика. Вместо использования тяжелой бронетехники ставку будут делать на противотанковые комплексы и использование дронов.

В свою очередь, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", наиболее перспективной на сегодня, бригадный генерал Александр Тарнавский отметил, что погода не помешает в продолжении контрнаступления. По его словам, после дождей почва станет сложной для передвижения тяжелой бронетехники, поэтому двигаться придется малыми группами, преимущественно пешком.

Больше читайте в материале Фокуса "Токмак, Мелитополь или Энергодар: как будут развиваться действия на фронте в холодный период года".