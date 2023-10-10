Зеленский назначил нового главу Полтавской ОВА: предшественник Лунин отреагировал (фото)

По информации с сайта Офиса президента, должность займет Филипп Пронин. Ранее он являлся заместителем руководителя Агентства по розыску и менеджменту активов

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Полтавской областной военной администрации. Им стал Филипп Пронин. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Офиса президента от 10 октября.

"Назначить Пронина Филиппа Евгеньевича главой Полтавской областной государственной администрации", — говорится в сообщении.

До своего нового назначения Филипп Пронин являлся заместителем руководителя Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). У него диплом магистра по международной экономике Киевского экономического университета и бакалавра по правоведению Финансово-правового колледжа.

Зеленский назначил нового главу Полтавской ОВА Фото: Офис президента

Он заменил на этой должности Дмитрия Лунина, который занимал ее с декабря 2021 года.

Назначение нового главы Полтавской ОВА: реакция предшественника

Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского, Офис президента и Кабмин за доверие и возможность работать в Полтавской области на этой должности.

"Я искренне горжусь полтавской командой, вместе с которой удалось запустить ряд проектов, в реализацию которых никто не верил. Уверен, не время подводить итоги. Отмечу лишь одно: я рад, что президент доверил мне руководить Полтавской областной военной администрацией в самое сложное для нашей страны время, и что полтавской команде есть чем гордиться. Новый руководитель имеет немалый управленческий опыт и достойно зарекомендовал себя в Агентстве розыска и менеджмента активов. Убежден, что Полтавщину будут отстаивать на том уровне, которого она заслуживает", — говорится в сообщении.

Зеленский назначил нового главу Полтавской ОВА Фото: Скриншот Зеленский назначил нового главу Полтавской ОВА Фото: Скриншот Зеленский назначил нового главу Полтавской ОВА Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Напомним, 10 октября сообщалось, что Зеленский подписал закон об открытии е-деклараций, но есть нюансы. Согласно документу, который был вновь принят парламентом, предусматривается создание общедоступного Реестра деклараций, в котором не будут отображены сведения военных и полицейских, задействованных в выполнении боевых задач.