Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Политика

Зеленский назначил нового главу Полтавской ОВА: предшественник Лунин отреагировал (фото)

Филипп Пронин, Полтавская область, ОВА, Владимир Зеленский, назначение
Фото: АРМА | Зеленский назначил нового главу Полтавской ОВА

По информации с сайта Офиса президента, должность займет Филипп Пронин. Ранее он являлся заместителем руководителя Агентства по розыску и менеджменту активов

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Полтавской областной военной администрации. Им стал Филипп Пронин. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Офиса президента от 10 октября.

"Назначить Пронина Филиппа Евгеньевича главой Полтавской областной государственной администрации", — говорится в сообщении.

До своего нового назначения Филипп Пронин являлся заместителем руководителя Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). У него диплом магистра по международной экономике Киевского экономического университета и бакалавра по правоведению Финансово-правового колледжа.

Филипп Пронин, Полтавская область, ОВА, Владимир Зеленский, назначение Fullscreen
Зеленский назначил нового главу Полтавской ОВА
Фото: Офис президента

Он заменил на этой должности Дмитрия Лунина, который занимал ее с декабря 2021 года.

Назначение нового главы Полтавской ОВА: реакция предшественника

Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского, Офис президента и Кабмин за доверие и возможность работать в Полтавской области на этой должности.

"Я искренне горжусь полтавской командой, вместе с которой удалось запустить ряд проектов, в реализацию которых никто не верил. Уверен, не время подводить итоги. Отмечу лишь одно: я рад, что президент доверил мне руководить Полтавской областной военной администрацией в самое сложное для нашей страны время, и что полтавской команде есть чем гордиться. Новый руководитель имеет немалый управленческий опыт и достойно зарекомендовал себя в Агентстве розыска и менеджмента активов. Убежден, что Полтавщину будут отстаивать на том уровне, которого она заслуживает", — говорится в сообщении.

Филипп Пронин, Полтавская область, ОВА, Владимир Зеленский, назначение Fullscreen
Зеленский назначил нового главу Полтавской ОВА
Фото: Скриншот
Филипп Пронин, Полтавская область, ОВА, Владимир Зеленский, назначение Fullscreen
Зеленский назначил нового главу Полтавской ОВА
Фото: Скриншот
Филипп Пронин, Полтавская область, ОВА, Владимир Зеленский, назначение Fullscreen
Зеленский назначил нового главу Полтавской ОВА
Фото: Скриншот
Филипп Пронин, Полтавская область, ОВА, Владимир Зеленский, назначение Fullscreen
Фото: Скриншот
Филипп Пронин, Полтавская область, ОВА, Владимир Зеленский, назначение
Филипп Пронин, Полтавская область, ОВА, Владимир Зеленский, назначение
Филипп Пронин, Полтавская область, ОВА, Владимир Зеленский, назначение
Филипп Пронин, Полтавская область, ОВА, Владимир Зеленский, назначение

Напомним, 10 октября сообщалось, что Зеленский подписал закон об открытии е-деклараций, но есть нюансы. Согласно документу, который был вновь принят парламентом, предусматривается создание общедоступного Реестра деклараций, в котором не будут отображены сведения военных и полицейских, задействованных в выполнении боевых задач.