Зеленський призначив нового голову Полтавської ОВА: попередник Лунін відреагував (фото)

За інформацією з сайту Офісу президента, посаду обійме Філіп Пронін. Раніше він був заступником керівника Агентства з розшуку та менеджменту активів

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Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Полтавської обласної військової адміністрації. Ним став Філіп Пронін. Про це йдеться у пресрелізі на сайті Офісу президента від 10 жовтня.

"Призначити Проніна Філіпа Євгеновича головою Полтавської обласної державної адміністрації", — ідеться в повідомленні.

До свого нового призначення Філіп Пронін був заступником керівника Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). У нього диплом магістра з міжнародної економіки Київського економічного університету та бакалавра з правознавства Фінансово-правового коледжу.

Зеленський призначив нового голову Полтавської ОВА Фото: Офіс президента

Він замінив на цій посаді Дмитра Луніна, який обіймав її з грудня 2021 року.

Призначення нового голови Полтавської ОВА: реакція попередника

Дмитро Лунін у своєму Telegram-каналі подякував президенту України Володимиру Зеленському, Офісу президента та Кабміну за довіру і можливість працювати в Полтавській області на цій посаді.

"Я щиро пишаюся полтавською командою, разом з якою вдалося запустити низку проєктів, у реалізацію яких ніхто не вірив. Упевнений, не час підбивати підсумки. Зазначу лише одне: я радий, що президент довірив мені керувати Полтавською обласною військовою адміністрацією в найскладніший для нашої країни час, і що полтавській команді є чим пишатися. Новий керівник має чималий управлінський досвід і гідно зарекомендував себе в Агентстві розшуку та менеджменту активів. Переконаний, що Полтавщину відстоюватимуть на тому рівні, на який вона заслуговує", — йдеться в повідомленні.

Зеленський призначив нового голову Полтавської ОВА Фото: Скриншот Зеленський призначив нового голову Полтавської ОВА Фото: Скриншот Зеленський призначив нового голову Полтавської ОВА Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Нагадаємо, 10 жовтня повідомлялося, що Зеленський підписав закон про відкриття е-декларацій, але є нюанси. Згідно з документом, який був знову ухвалений парламентом, передбачається створення загальнодоступного Реєстру декларацій, у якому не будуть відображені відомості військових і поліцейських, задіяних у виконанні бойових завдань.