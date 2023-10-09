Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ: що про нього відомо (фото)
Президент України призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича на посаду командувача Сил ТРО. Він нагороджений орденом Данила Галицького.
Президент України Володимир Зеленський звільнив генерал-майора Ігоря Танцюру з посади командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України та призначив на його місце генерал-майора Анатолія Баргилевича. Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу президента.
Указ №678/2023 глави держави про звільнення Танцюри з посади Командувача Сил територіальної оборони ЗСУ опублікували сьогодні, 9 жовтня.
"Звільнити Танцюру Ігоря Івановича з посади Командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України", – йдеться у документі.
Наступним указом №679/2023 президент призначив на цю посаду Баргілевича.
"Призначити генерал-майора Баргилевича Анатолія Владиславовича Командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України", — зазначають у документі.
Що відомо про нового командувача
54-річний Анатолій Владиславович Баргилевич — генерал-майор Збройних сил України (з 2017), Начальник штабу східного угруповання військ (з 2022). Перед тим, з 2020-го – заступником командувача СВ ЗСУ з територіальної оборони.
Окрім того, його нагородили орденом Данила Галицького за особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час виконання військового обов'язку, та з нагоди Дня Збройних Сил України (2016 рік).
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України на засіданні 5 жовтня затвердив призначення трьох заступників міністра оборони.