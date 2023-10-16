Киев откупился: эксперт рассказал об особенностях ракетных атак РФ осенью

По словам военного эксперта Ивана Ступака, в этом году стоит ждать попыток политической дестабилизации из-за отсутствия электроэнергии, хлеба в селах и малых городах.

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Особенностью осенне-зимней ракетной атаки РФ на Украину может стать мощная информационно-пропагандистская кампания. Об этом в комментарии Фокусу для материала "По прогнозу погоды. Когда и как Кремль возобновит ракетные удары по Украине" рассказал военный эксперт Иван Ступак.

Ступак предполагает, что, скорее всего, основной акцент ракетных ударов будет направлен на прифронтовые области — Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Запорожскую. Плюс приграничные — Харьковская, Сумская, Черниговская, здесь будут обстрелы из минометов и реактивной артиллерии. Главная цель — вызвать социально-политическое напряжение в стране, создать мнение, что Киев откупился и его защищают. Хотя, не надо исключать, что и столице тоже достанется.

"Мы активно готовимся к ракетным ударам, но враг гарантированно расширит их разнообразие. Я думаю, в этом году для новых целей пойдут вода, газовое снабжение и продукты питания, в частности зерновые элеваторы. В прошлом году перебои с энергообеспечением не слишком сыграли на руку врагу. В этом году стоит ждать попыток политической дестабилизации из-за отсутствия хлеба в селах и малых городах. Сюда же подключиться информационная кампания в социальных сетях через ботофермы, что Киев защитили, а о регионах забыли", — рассказывает Фокусу Ступак.

Больше читайте в материале Фокуса "По прогнозу погоды. Когда и как Кремль возобновит ракетные удары по Украине".

Напомним, во время обстрела городов Украины в ночь на 16 октября в Полтавской области пострадали три человека, а в Днепропетровской области зафиксировали разрушения.