Київ відкупився: експерт розповів про особливості ракетних атак РФ восени

За словами військового експерта Івана Ступака, цього року варто чекати спроб політичної дестабілізації через відсутність електроенергії, води та хліба в селах та малих містах.

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Особливістю осінньо-зимової ракетної атаки РФ на Україну може стати потужна інформаційно-пропагандистська кампанія. Про це в коментарі Фокусу для матеріалу "За прогнозом погоди. Коли і як Кремль відновить ракетні удари по Україні" розповів військовий експерт Іван Ступак.

Ступак припускає, що, скоріш за все, основний акцент ракетних ударів буде направлено на прифронтові області – Одеську, Миколаївську, Дніпропетровську та Запорізьку. Плюс прикордонні – Харківська, Сумська, Чернігівська, тут будуть обстріли з мінометів та реактивної артилерії. Головна ціль – викликати соціально-політичне напруження в країні, створити думку, що Київ відкупився і його захищають. Хоча, не треба виключати, що й столиці теж дістанеться.

"Ми активно готуємося до ракетних ударів, але ворог гарантовано розширить їхню різноманітність. Я думаю, цього року для нових цілей підуть вода, газове постачання та продукти харчування, зокрема зернові елеватори. Минулого року перебої з енергозабезпечення не надто зіграли на руку ворогу. Цього року варто чекати спроб політичної дестабілізації через відсутність хліба в селах та малих містах. Сюди ж підключитися інформаційна кампанія в соціальних мережах через ботоферми, що Київ захистили, а про регіони забули", — розповідає Фокусу Ступак.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "За прогнозом погоди. Коли і як Кремль відновить ракетні удари по Україні".

Нагадаємо, під час обстрілу міст України в ніч на 16 жовтня в Полтавській області постраждали троє людей, а в Дніпропетровській області зафіксували руйнування.