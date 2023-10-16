"Цена слишком высока": у Зеленского напомнили, что РФ уже 600 дней открыто убивает украинцев

В Офисе президента отметили, что Россия не только нарушает глобальные правила, но и погружает мир в кровавый хаос.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что уже 600 дней Украина пытается уберечь мир от постапокалиптического будущего и ей это удастся, ведь цена финала войны слишком высока. Об этом он 16 октября написал в сети Х (ранее Twitter).

Советник ОП напомнил, что уже 600 дней продолжается масштабная и разрушительная война в центре Европы, в которой РФ убивает наших граждан. Он уверен, что Украине удастся уберечь мир от апакалипсиса, ведь "цена финала войны слишком высока".

"600 дней масштабной разрушительной войны в центре Европы... 600 дней Россия жестоко убивает граждан чужой страны, нарушает глобальные правила, погружает мир в кровавый хаос, пробуждает у других диктаторов желание стрелять, уничтожать... 600 дней Украина стоически пытается уберечь мир от постапокалиптического будущего, от скатывания в беззаконие, в право сильного, в геноцид ради геноцида. И нам это удастся, потому что цена финала войны слишком высока...", — написал Михаил Подоляк.

Напомним, 12 октября в ОП прокомментировали прогноз Буданова об окончании войны. По словам Михаила Подоляка, колоссальную роль играют темпы поставок западного вооружения. Если бы все делалось вовремя, тогда бы противостояние проходило совсем по другому сценарию.