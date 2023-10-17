"Есть другие соседи": Кулеба высказался об отношениях Украины и Польши после выборов (видео)

По словам главы МИД, остается надеяться, что все эмоции, которые сопровождали избирательную кампанию в Варшаве, остались в прошлом.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предположил, какие теперь будут отношения у Украины и Польши после прошедших в стране выборов. Об этом он рассказал в эфире телемарафона 16 октября.

По его словам, сейчас на стратегические отношения Киева и Варшавы ничего не влияет, потому что они слишком глубокие и на них завязано много факторов. Кроме того, все разговоры о пересмотре поставок вооружения были остановлены в момент, когда партнеры начали переходить черту.

"Мы ценим Польшу и свои отношения с ней, но у нас есть другие соседи, с которыми мы также развиваем военно-техническое сотрудничество, которые много делают для помощи Украине — я имею в виду Румынию. Поэтому все эти эмоции, будем надеяться, остались в избирательной кампании, которая уже завершилась", — заявил Дмитрий Кулеба.

Отдельно глава МИД снова добавил, что Польша и Украина тесно связаны и им будет сложно друг без друга выжить в этом мире.

"Стратегически все будет нормально при любой конфигурации власти в Польше или Украине", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

После выборов, которые прошли 15 октября в Польше, стране предстоит сформировать коалицию и правительство, однако, отмечает дипломат, это уже совершенно другая история.

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Напомним, 17 октября сообщалось, что после выборов в Польше все голоса были подсчитаны. Ведущая партия "Право и справедливость" набрала 35,38% голосов, занимая первое место. На втором месте расположилась оппозиционная "Гражданская коалиция" с результатом в 30,7%.