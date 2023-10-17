"Є інші сусіди": Кулеба висловився про відносини України та Польщі після виборів (відео)

За словами глави МЗС, залишається сподіватися, що всі емоції, які супроводжували виборчу кампанію у Варшаві, залишилися в минулому.

Related video

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба припустив, які тепер будуть відносини в України та Польщі після виборів, які відбулися в країні. Про це він розповів в ефірі телемарафону 16 жовтня.

За його словами, зараз на стратегічні відносини Києва і Варшави нічого не впливає, тому що вони занадто глибокі і на них зав'язано багато факторів. Крім того, всі розмови про перегляд поставок озброєння були зупинені в момент, коли партнери почали переходити межу.

"Ми цінуємо Польщу і свої відносини з нею, але в нас є інші сусіди, з якими ми також розвиваємо військово-технічне співробітництво, які багато роблять для допомоги Україні — я маю на увазі Румунію. Тому всі ці емоції, будемо сподіватися, залишилися у виборчій кампанії, яка вже завершилася", — заявив Дмитро Кулеба.

Окремо очільник МЗС знову додав, що Польща та Україна тісно пов'язані і їм буде складно одне без одного вижити в цьому світі.

"Стратегічно все буде нормально за будь-якої конфігурації влади в Польщі чи Україні", — наголосив Дмитро Кулеба.

Після виборів, які відбулися 15 жовтня в Польщі, країна має сформувати коаліцію та уряд, однак, зазначає дипломат, це вже зовсім інша історія.

Дивитися з: 4:20

Нагадаємо, 17 жовтня повідомлялося, що після виборів у Польщі всі голоси було підраховано. Провідна партія "Право і справедливість" набрала 35,38% голосів, посідаючи перше місце. На другому місці розташувалася опозиційна "Громадянська коаліція" з результатом у 30,7%.