Вибори в Польщі завершено: усі голоси підраховано, перемогу здобула партія Качинського

Провідна партія "Право і справедливість" набрала 35,38% голосів, посідаючи перше місце. На другому місці розташувалася опозиційна "Громадянська коаліція" з результатом у 30,7%.

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У Польщі підраховано 100% виборчих бюлетенів на виборах до Сейму і Сенату. Владуща партія "Право і справедливість" (ПіС) перемогла на виборах в обидві палати парламенту Польщі. Про це свідчать дані Національної електоральної комісії Польщі.

На виборах до Сейму (нижньої палати парламенту) вийшла переможницею Право і Справедливість (ПіС), яка стабільно домінує в польській політиці з 2015 року і вже перемогла на третіх парламентських виборах. Її лідер, колишній прем'єр-міністр Ярослав Качинський, вважається впливовою фігурою польської політики. 35,38% виборців проголосували за ПіС.

Основний конкурент ПіС, "Громадянська платформа", яка раніше перебувала при владі з 2007 по 2015 рік, також має чималу підтримку. Її лідером є Дональд Туск, колишній прем'єр-міністр Польщі (2007-2014) та ексголова Євроради ЄС (2014-2019). За партію віддали свої голоси 30,7% виборців.

Крім цього, центристи з "Третього шляху" і об'єднання лівих сил "Левиця", які перебувають у коаліції з Громадянською платформою, також здобули значну підтримку, що становить 14,4% і 8,61% відповідно.

Ультраправа політична сила "Конфедерація", що привертає увагу молодої виборчої спільноти і відома своїми антиукраїнськими заявами, як-от "виставити Україні рахунок", також набрала певну кількість голосів, склавши 7,16%.

Хто пройшов до Сенату

Верхню палату парламенту, Сенат, згідно з результатами, пройшли всі вищезгадані політичні сили:

"Право і справедливість" — 34,81%;

"Громадянська коаліція" — 28,91%;

"Третій шлях" — 11,5%;

"Конфедерація" — 6,75%;

"Левиця" — 5,29%.

Найвища явка

Варто зазначити, що у виборах взяли участь понад 21 млн громадян Польщі. Явка склала 74,8 відсотка, що є найвищим показником за всю історію сучасної Польщі (з 1989 року).

Показники явки на виборах у Польщі з 1989 року Фото: Вiкiпедiя

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