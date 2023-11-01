В Минобороны определились, кто возглавит "Госоператора тыла": что о нем известно (фото)

По словам гендиректора ГОТ Арсена Жумадилова, агентство намерено разработать качественно новые подходы к госзакупкам, а поставки продовольствия для ВСУ претерпят несколько принципиальных изменений.

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Генеральным директором нового агентства закупок Минобороны "Государственный оператор тыла" назначен Арсен Жумадилов. Приказ о его назначении и контракт на госслужбу был подписан министром обороны Рустемом Умеровым в понедельник, 30 октября. Об этом Минобороны сообщило на своем сайте.

По словам замминистра оборони Дмитрия Клименкова, "Арсен Жумадилов прошел все необходимые проверки и официально вступил в должность".

С 28 августа этого года Арсен Жумадилов занимал должность главы Агентства ресурсного обеспечения ВСУ.

Гендиректор ГОТ Арсен Жумадилов Фото: Facebook

ГОТ должен официально начать работать с 1 декабря. Для этого Кабмин должен принять два постановления, регулирующие работу агентства.

"Постановление, определяющее Агентство заказчиком по бюджетной программе Минобороны, уже на финишной линии. Бюрократические баталии на разный вкус, от скрытого сопротивления до прямого оппонирования, позади. На следующей неделе выходим на КабМин. Запуск — уже неотвратимость", – написал Жумадилов на своей странице в Facebook за два дня до назначения на должность.

Гендиректор ГОТ Арсен Жумадилов Фото: Facebook

Какие изменения в процесс госзакупок для армии внесет ГОТ

Первое направление, которым займется ГОТ – поставки продовольствия для армии.

По словам Жумадилова, поставки продовольствия для ВСУ претерпят несколько принципиальных изменений:

Разделение закупок товаров и услуг, чтобы "обеспечить высокое качество поставляемой продукции, оптимизировать затраты в рамках выполнения контрактов и сделать ценообразование прозрачным". "В фокусе нашей категорийной стратегии – человекоцентричность", чтобы можно было учитывать индивидуальные потребности военнослужащих и повысить разнообразие и сбалансированность питания. Сохранение конкурентности в процедурах и недоступности нежелательной для распространения информации.

"Должны запустить постоянную и прозрачную институцию, основанную на ценностях. Присущие нам самим, они будут проецироваться наружу во всем том, что мы делаем: человекоцентричность, добродетель, профессиональность и открытость", – подчеркнул Жумадилов.

Гендиректор ГОТ также отметил, что агентство ставит перед собой цель обеспечить непрерывность и системность поставок, а также разработать качественно новые подходы к госзакупкам.

Напомним, Клименков рассказал, что с декабря питание для ВСУ будет закупать "Госоператор тыла". Новое агентство будет заниматься всеми закупками для ведомства и его подразделений по измененным правилам торгов, чтобы исключить коррупцию и перебои в поставках.

Ранее Фокус писал, что Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны просит НАБУ разобраться с двумя компаниями, которые сорвали поставки оружия. В числе недобросовестных поставщиков оказались польская "Alfa Sp z o.o." и ООО "Львовский арсенал".