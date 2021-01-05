Минздрав заблокировал работу Медицинских закупок Украины, - гендиректор Жумадилов

В Минздраве не подписали временный план использования на 2021 год, который Медзакупки прислали заранее.

Из-за неподписания необходимых документов с января 2021 года работа ГП "Медзакупівлі України" (государственное закупочное агентство) оказалась заблокированной, сообщают Медзакупки на своей страничке в Facebook.

"Это вопрос не только закупок в этом году. Это также вопрос защиты беспрерывности поставок и отгрузок лекарств. Доставки средств защиты и установки медицинского оборудования в опорных больницах, работы информационно-аналитический систем и проч.", — сетует гендиректор госпредприятия Арсен Жумадилов.

Без финансирования Медзакупки не могут:

Принимать и развозить товары

Продолжать сбор информации о наличии медицинских товаров на местах. Собирать данные, необходимые для формирования статистики касательно противодействия COVID-19.

Под угрозой оказалась работа системы MedData, так как нужно произвести покупку серверов.

Подписывать и обмениваться документами с логистическими партнерами, поставщиками и государственными органами.

Осуществлять учет товаров, и выдавать выписки по оплатам со счетов для контрагентов.

Официальной реакции на заявление госпредприятия от Министерства здравоохранения на момент написания новости нет.

В Медзакупках подчеркивают, что каждый день простоя предприятия ставит под угрозу пациентов, поставщиков и наносит ущерб госпредприятию, как надежного заказчика. Поэтому они обращаются в Кабмин и Министерство здравоохранения с просьбой решить проблему.

Напомним, что ранее глава Медзакупок открыто выступил с критикой министра здравоохранения Максима Степанова. Он обвинил его в "бездарных попытках" вести переговоры по закупке вакцины от коронавируса, а также в том, что глава Минздрава якобы превысил свои полномочия и самостоятельно выбрал поставщика.

Ранее в Минздраве утвердили требования к вакцинам от коронавируса.