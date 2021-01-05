Минздрав заблокировал работу Медицинских закупок Украины, - гендиректор Жумадилов
В Минздраве не подписали временный план использования на 2021 год, который Медзакупки прислали заранее.
Из-за неподписания необходимых документов с января 2021 года работа ГП "Медзакупівлі України" (государственное закупочное агентство) оказалась заблокированной, сообщают Медзакупки на своей страничке в Facebook.
"Это вопрос не только закупок в этом году. Это также вопрос защиты беспрерывности поставок и отгрузок лекарств. Доставки средств защиты и установки медицинского оборудования в опорных больницах, работы информационно-аналитический систем и проч.", — сетует гендиректор госпредприятия Арсен Жумадилов.
Без финансирования Медзакупки не могут:
- Принимать и развозить товары
- Продолжать сбор информации о наличии медицинских товаров на местах. Собирать данные, необходимые для формирования статистики касательно противодействия COVID-19.
- Под угрозой оказалась работа системы MedData, так как нужно произвести покупку серверов.
- Подписывать и обмениваться документами с логистическими партнерами, поставщиками и государственными органами.
- Осуществлять учет товаров, и выдавать выписки по оплатам со счетов для контрагентов.
Официальной реакции на заявление госпредприятия от Министерства здравоохранения на момент написания новости нет.
В Медзакупках подчеркивают, что каждый день простоя предприятия ставит под угрозу пациентов, поставщиков и наносит ущерб госпредприятию, как надежного заказчика. Поэтому они обращаются в Кабмин и Министерство здравоохранения с просьбой решить проблему.
Напомним, что ранее глава Медзакупок открыто выступил с критикой министра здравоохранения Максима Степанова. Он обвинил его в "бездарных попытках" вести переговоры по закупке вакцины от коронавируса, а также в том, что глава Минздрава якобы превысил свои полномочия и самостоятельно выбрал поставщика.
Ранее в Минздраве утвердили требования к вакцинам от коронавируса.