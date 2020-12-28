В МОЗ утвердили требования к вакцине от коронавируса (фото)

Вакцина на момент ввоза уже должна быть зарегистрирована в Украине.

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень медико-санитарных требований к вакцине против коронавируса, опубликовав соответствующие документы на сайте ведомства.

Согласно указанной информации, срок годности препарата на момент поставки должен составлять не менее 70% от общего срока годности. Поставщик вакцины обязан соблюсти порядок ввоза препарата в страну в соответствии с Законом Украины "О лекарственных средствах".

На момент поставки вакцина должна быть зарегистрирована, иметь сведения о преквалификации ВОЗ и/или быть зарегистрированной компетентным органом США, Великобритании, Швейцарии и рядом других стран, либо же по централизованной процедуре компетентным органом Евросоюза.

Препарат должен иметь сертификаты качества на украинском и английском языках.

Кроме того, поставщику необходимо будет предоставить документ, который подтверждает возможность обеспечения "холодовой" цепи при транспортировке и хранении, а сами вакцины должны сопровождаться индикаторами замораживания или приборами контроля температуры.

Фото: пресс-служба Минздрава

Фото: пресс-служба Минздрава

Напомним, 27 декабря в Евросоюзе стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса препаратом от Pfizer/BioNTech, который был одобрен Еврокомиссией после рекомендаций Европейского агентства лекарственных средств (EMA). По итогам финальных клинических испытаний эффективность этой вакцины составила 95%.

Что касается старта вакцинации в Украине, то, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, государство получит вакцину от коронавируса в конце I квартала — начале II квартала 2021 года. Сейчас Украина ведет переговоры с ВОЗ об увеличении количества доз вакцин от коронавируса с 8 до 16 миллионов. Государство планирует получить препарат в рамках своеобразной гуманитарной помощи развивающимся странам по механизму COVAX (Глобального фонда доступа к вакцинам против COVID-19). Специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ уже разработали План вакцинации от коронавируса. Украина имеет больше всего шансов получить вакцину AstraZeneсa.