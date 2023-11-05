Произошла утечка информации: визит Зеленского в Израиль оказался под угрозой, — СМИ

По данным израильских журналистов, изначально планировалось, что о визите Зеленского станет известно лишь после того, как он прибудет в Израиль. Теперь украинские власти думают отменить поездку из соображений безопасности.

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Президент Украины Владимир Зеленский собирался приехать в Израиль, но из-за утечки информации о визите поездка теперь под вопросом. Об этом пишет израильское издание The Times of Israel.

Издание ссылается на украинского дипломата, который сообщил, что изначально планировалось, что о визите Зеленского будет публично объявлено только после того, как президент Украины прибудет в Израиль. Теперь украинские власти думают отменить поездку из соображений безопасности.

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В свою очередь, сообщил дипломат, Зеленский якобы был "очень разочарован".

Как пишет The Times of Israel, президент Украины не посещал Израиль после начала полномасштабного вторжения войск РФ, а глава правительства Израиля не приезжал в Украину.

По сообщениям в СМИ, Израиль признает, что визит президента Украины повысит его легитимность в войне против ХАМАСа и обозначит единый фронт свободных и демократических стран.

Ранее сообщалось, что представитель России в ООН заявил, что Израиль не имеет права на оборону, так как является страной-оккупантом. Он отметил, что безопасность страны может быть гарантирована только после "справедливого решения палестинской проблемы".