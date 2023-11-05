Стався витік інформації: візит Зеленського до Ізраїлю опинився під загрозою, — ЗМІ

За даними ізраїльських журналістів, від початку планувалося, що про візит Зеленського стане відомо лише після того, як він прибуде до Ізраїлю. Тепер українська влада думає скасувати поїздку з міркувань безпеки.

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Президент України Володимир Зеленський збирався приїхати до Ізраїлю, але через витік інформації про візит поїздка тепер під питанням. Про це пише ізраїльське видання The Times of Israel.

Видання посилається на українського дипломата, який повідомив, що від початку планувалося, що про візит Зеленського буде публічно оголошено лише після того, як президент України прибуде до Ізраїлю. Тепер українська влада думає скасувати поїздку з міркувань безпеки.

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Зі свого боку, повідомив дипломат, Зеленський нібито був "дуже розчарований".

Як пише The Times of Israel, президент України не відвідував Ізраїль після початку повномасштабного вторгнення військ РФ, а глава уряду Ізраїлю не приїжджав до України.

За повідомленнями у ЗМІ, Ізраїль визнає, що візит президента України підвищить його легітимність у війні проти ХАМАСу і позначить єдиний фронт вільних і демократичних країн.

Раніше повідомлялося, що представник Росії в ООН заявив, що Ізраїль не має права на оборону, бо є країною-окупанткою. Він зазначив, що безпека країни може бути гарантована тільки після "справедливого вирішення палестинської проблеми".