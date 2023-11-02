"Не має такого права": представник Росії в ООН заявив, що Ізраїль не може оборонятись

Зі слів дипломата Василя Небензі, Ізраїль — це "окупаційна держава". Він зазначив, що безпека країни може бути гарантована тільки після "справедливого розв’язання палестинської проблеми".

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Ізраїль не має права оборонятися, адже є країною-окупантом. Про це під час спецсесії ООН 2 листопада заявив постійний представник РФ Василь Небензя, як передали у "РИА Новости".

З його слів, усе, на що вистачає США та Заходу — це стверджувати, що "Ізраїль має право на самооборону". Водночас російський дипломат підкреслив, що "як в окупаційної держави у нього немає такого права". Небензя зазначив, що це було підтверджено висновком Міжнародного суду ООН у 2004 році.

Представник Росії звинуватив США та союзників у лицемірстві. Він пояснив, що "в інших ситуаціях" країни вимагають дотримання гуманітарного права, створюють комісії з розслідування та накладають санкції на агресорів.

"А сьогодні, побачивши жахливі руйнування в Газі, які багаторазово перевищують все те, що вони серйозно критикують в інших регіональних контекстах — удари по громадянських об’єктах, включаючи хворих, гибель тисяч дітей, вони ніби в рот води набрали", — заявив Небензя.

Російський дипломат додав, що РФ визнає право Ізраїлю на забезпечення свої безпеки, але вона може бути гарантована лише в разі "справедливого розв’язання палестинської проблеми".

"Ми не відмовляємо Ізраїлю у праві боротися з терором. Але боріться з терористами, не з мирним населенням", — сказав він.

Росія закликала припинити кровопролиття та дати можливість посередникам працювати над ухваленням дипломатичних рішень.

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. 28 жовтня прем’єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу офіційно підтвердив початок наземної операції ЦАХАЛ. Повідомлялось, що війська з танками увійшли на територію Сектору Гази.

Член Політбюро ХАМАС Газі Хамад заявив, що бойовики атакуватимуть Ізраїль "знову і знову", поки він "не буде знищений". Він назвав такі дії виправданими.

31 жовтня Беньямін Нетаньягу категорично виключив припинення вогню в Секторі Гази. З його слів, заклик зупинити операцію в Газі — це заклик до поразки перед тероризмом.