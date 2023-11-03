"Підготовка йде повним ходом": Зеленський може приїхати до Ізраїлю наступного тижня, — ЗМІ

За повідомленнями у ЗМІ, Ізраїль визнає, що візит президента України підвищить його легітимність у війні проти ХАМАСу і позначить єдиний фронт вільних і демократичних країн.

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Між Ізраїлем та Україною тривають переговори на високому рівні про прибуття президента України Володимира Зеленського до Ізраїлю. Візит може відбутися вже наступного тижня. Про це в п'ятницю, 3 жовтня повідомив ізраїльський канал N12 з посиланням на анонімні дипломатичні джерела.

За повідомленнями в ізраїльській пресі, Зеленський може приземлитися в Ізраїлі вже в понеділок або вівторок.

Зеленський заявив про своє бажання приїхати до Ізраїлю близько двох із половиною тижнів тому, але тоді в Єрусалимі вирішили, що "зараз невідповідний час". Видання зазначає, що на той момент "політичний фронт ще не був сформований", що не дало змоги візиту відбутися.

"Очікувана фотографія [Зеленського] з політичною елітою Ізраїлю, включно з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху і президентом Іцхаком Герцогом, подасть світові своєрідне послання єдності, згідно з яким освічений світ, на який нападають, виступає проти менш освіченого світу, який здійснює напад. Це означатиме щось на кшталт єдиного фронту Ізраїлю, України, Європи та США проти осі Росія-Іран", — пише видання.

У повідомленні наголошується, що візит українського президента має важливе дипломатичне значення і Ізраїль визнає, що це підвищить його легітимність у війні проти ХАМАС.

Зеленський став на бік Ізраїлю у своїй промові, яку транслювали у штаб-квартирі НАТО 11 жовтня, і закликав світ допомогти у війні проти ХАМАС.

"У ці дні наша увага прикута до Близького Сходу. Ніхто не зможе забути, що терористи зробили з Ізраїлем. Терористи на кшталт Путіна або ХАМАС прагнуть тримати в заручниках вільні та демократичні країни, і вони хочуть влади над тими, хто прагне свободи. Терористи не зміняться. Вони просто мають програти, а це означає, що ми маємо перемогти", — сказав Зеленський.

Міністр освіти Ізраїлю Йоав Кіш, коментуючи майбутній візит Зеленського, зазначив, що це "стане важливим сигналом".

Протягом минулого року Ізраїль чинив опір занадто близькому зближенню з Україною, щоб не викликати гнів Росії, яка контролює небо над Сирією. Позиція Єрусалима дратувала Вашингтон і часом приводила в лють Київ, чиї прохання про надання наступального озброєння неодноразово відхилялися.

Нагадаємо, Ізраїль перестав інформувати РФ про свої атаки в Сирії. За даними журналістів, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Москва стала ближчою до Ірану, погіршуючи відносини з Тель-Авівом.

Раніше Фокус писав, що представник Росії в ООН заявив, що Ізраїль не має права оборонятися. За словами дипломата Василя Небензі, Ізраїль — це "окупаційна держава". Він зазначив, що безпека країни може бути гарантована тільки після "справедливого вирішення палестинської проблеми".