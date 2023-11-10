Байден вскоре встретится с Си Цзиньпином: о чем будут говорить два лидера

В администрации Байдена заявили, что лидеры обсудят вопросы двусторонних отношений США и Китая, неизменную важность поддержания открытых линий связи, а также ряд региональных и глобальные вопросов.

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Президент США Джо Байден впервые за год проведет личную встречу с президентом Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщили в Белом доме.

Администрация Байдена отмечает, что встреча состоится 15 ноября в Сан-Франциско.

Кроме того, в официальном сообщении отмечается, что лидеры обсудят вопросы двусторонних отношений США и Китая, неизменную важность поддержки открытых линий связи, а также ряд региональных и глобальных вопросов.

"Опираясь на свою последнюю встречу в ноябре 2022 года на Бали в Индонезии, лидеры также обсудят, как Соединенные Штаты и КНР могут продолжать ответственно управлять конкуренцией и сотрудничать там, где наши интересы совпадают, в частности по транснациональным вызовам, которые влияют на международное сообщество", — говорится в сообщении.

Китай и США проведут переговоры: что известно

Напомним, 2 ноября издание Wall Street Journal сообщило, что Китай и Соединенные Штаты Америки обсудят контроль над ядерным оружием. Последний раз такой диалог был во времена правления президента Барака Обамы.

Также в иностранном медиа отметили, что администрация президента США Джо Байдена готовится провести дискуссию с Китаем по вопросу контроля над ядерным оружием, поскольку Соединенные Штаты стремятся предотвратить дестабилизирующую трехстороннюю гонку вооружений с Пекином и Москвой, которые дестабилизируют ситуацию.

Ранее директор Института мировой политики Евгений Магда в интервью Фокусу рассказал, что, вероятно, лидеры стран будут говорить о мировой матрице международных отношений. По словам политолога, США и Китай сегодня представляют два лагеря в многополярном мире.

Напомним, 23 октября в ГУР рассказали, применит ли Путин ядерное оружие. В разведке убеждены, что мир не будет только наблюдать за тем, что Россия пытается превратить ядерное оружие в реальную угрозу.