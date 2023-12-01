Новый рекорд в Раде: нардеп Ефимов сложил депутатский мандат

По словам депутата Ярослава Железняка, после ухода мажоритарщика Максима Ефимова в парламенте остается рекордно низкое количество законодателей.

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Мажоритарный депутат Верховной Рады Украины Максим Ефимов сложил свои полномочия. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram-канале.

С его слов, теперь будет установлен новый "рекорд" по численности депутатов в парламенте.

"Мажоритарщик из Краматорска Максим Ефимов сложил мандат. Выходит, у нас будет снова рекорд: 402 депутата останутся в парламенте", – отмечается в сообщении.

Что известно о Максиме Ефимове?

Максим Ефимов — украинский политик и промышленник, народный депутат Украины VIII, IX созывов, председатель депутатской группы "Восстановление Украины" и, ко всему прочему, вице-президент Украинской ассоциации футбола.

Впервые избрался в парламент в 2014 году в округе №48 (Краматорск, Донецкая область) как самовыдвиженец.

В 2019 году избрался в Раду как беспартийный самовыдвиженец по тому же округу. С 6 декабря 2019 он состоит в депутатской группе "Довіра", которая появилась в мая 2022-го и в которую вошла часть нардепов от бывшей фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ).

Напомним, что в Верховной Раде согласились не проводить выборы до конца войны, однако такую идею поддержали не все. Депутатская группа в составе 17 народных избранников была против.

Также сообщалось, что нардепа Сергея Лабазюка арестовали на 2 месяца. ВАКС применил к парламентарию меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев — до 21 января. Позже нардеп Сергей Лабазюк вышел под залог.

В 2024 году вырастут зарплаты народных депутатов в силу того, что их оклады привязаны к прожиточному минимуму. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа. Она также добавила, что подавала правку, в которой предлагалось заморозить все выплаты депутатам на уровне 2023 года.